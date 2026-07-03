Cristiano Ronaldo chấm dứt cơn khát bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup sau kỷ lục 6 lần tham dự giải đấu.

Ronaldo phá bỏ 'lời nguyền' World Cup. Ảnh: Reuters.

Phút 68 trên sân Toronto, Ronaldo thực hiện thành công quả 11 m, giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 3/7. Pha lập công này là lần đầu tiên CR7 "nổ súng" ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Trước đó, dù sở hữu hàng loạt kỷ lục ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo 41 tuổi vẫn chưa từng ghi bàn ở các trận đấu knock-out World Cup.

Trong những lần tham dự trước đây, Ronaldo trải qua nhiều trận đấu đáng quên ở giai đoạn loại trực tiếp. Anh không thể ghi bàn trước Hà Lan, Anh, Pháp và Đức tại World Cup 2006. Sau đó, CR7 tiếp tục tịt ngòi khi gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội năm 2010, rồi bất lực trước Uruguay tại World Cup 2018.

Đến kỳ World Cup 2022, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể chọc thủng lưới Thụy Sĩ và Morocco. Việc Ronaldo tịt ngòi cũng là một trong những nguyên nhân khiến "Brazil châu Âu" dừng bước ở các giải đấu.

Chính vì vậy, bàn thắng vào lưới Croatia được xem là khoảnh khắc giải tỏa áp lực đối với Ronaldo. Sau gần hai thập kỷ chinh chiến tại các kỳ World Cup, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng cuối cùng cũng phá bỏ "lời nguyền" đeo bám mình ở những trận đấu mang tính sống còn.

Thành tích này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh World Cup 2026 được dự đoán sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đang chiến đấu vì Ronaldo Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.