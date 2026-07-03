Mbappe đối mặt thử thách chưa từng có

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Pháp đứng trước thử thách đặc biệt khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội nguy cơ thi đấu trong điều kiện nắng nóng kỷ lục.

Nắng nóng kỷ lục đe dọa tham vọng của Mbappe.

Rạng sáng 5/7, Pháp sẽ chạm trán Paraguay ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, Pháp nguy khốn trước đợt nắng nóng lịch sử được dự báo tại địa điểm tổ chức. Theo Weather.com, nhiệt độ vào thời điểm bóng lăn có thể vượt mốc 100 độ F (khoảng 38 độ C), cao nhất từng ghi nhận tại World Cup 2026.

Độ ẩm dự kiến vào khoảng 44%, khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế còn khắc nghiệt hơn. Các chuyên gia thời tiết thậm chí khuyến cáo ngay cả những VĐV có nền tảng thể lực tốt nhất cũng nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong điều kiện như vậy.

Điều đó khiến FIFA phải cân nhắc lùi giờ thi đấu nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, bất chấp đây là kịch bản hiếm khi xảy ra tại các kỳ World Cup. Dù vậy, khả năng thay đổi lịch là không cao bởi trận đấu được xếp vào khung giờ vàng dành cho khán giả châu Âu.

Với cá nhân Mbappe, đây có thể là rào cản lớn trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Tiền đạo 27 tuổi đang bùng nổ khi góp dấu giày vào 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Mbappe hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Lionel Messi với 6 bàn thắng.

Tuyển Pháp không xa lạ với những ảnh hưởng từ thời tiết tại World Cup năm nay. Ở vòng bảng, cuộc đối đầu với Iraq từng bị gián đoạn vì giông bão. Tuy nhiên, thử thách lần này được đánh giá khắc nghiệt hơn rất nhiều khi "Les Bleus" phải thi đấu dưới cái nóng chưa từng có.

Pháp ấn định tỷ số 3-0 trước Thụy Điển Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.