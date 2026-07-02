Nốt sần sùi trên mặt Mbappe thu hút gần 60 triệu view

Gương mặt Kylian Mbappe bất ngờ gây bão mạng trong trận Pháp thắng Thụy Điển 3-0 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 1/7.

Bài đăng gây bão về Mbappe.

Hình ảnh cận cảnh tiền đạo sinh năm 1998 nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Một tài khoản trên X đăng hình ảnh khoanh tròn vùng da ở cằm và má của Mbappe, kèm dòng chú thích: "Bạn có biết vì sao những nốt sần này xuất hiện không?".

Chỉ sau chưa đầy một ngày, bài đăng thu hút gần 60 triệu lượt xem, biến chi tiết nhỏ trên gương mặt ngôi sao tuyển Pháp thành chủ đề được bàn tán khắp thế giới. Dưới phần bình luận, người hâm mộ đưa ra đủ giả thuyết về nguyên nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng áp lực thi đấu, cường độ vận động cao, mồ hôi tiết nhiều hay việc thường xuyên phải di chuyển giữa các quốc gia có thể khiến làn da của Mbappe bị ảnh hưởng. Một số khác lại nhận định đây chỉ là vấn đề da liễu rất bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải.

Không ít CĐV lên tiếng bảo vệ chân sút của tuyển Pháp, cho rằng việc ngoại hình của một cầu thủ bị soi quá mức là không cần thiết. "Anh ấy vẫn là Mbappe, mụn không làm thay đổi đẳng cấp của một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", một người dùng bình luận. Người khác viết: "Ngay cả siêu sao cũng có mụn, điều đó hoàn toàn bình thường."

Đáng chú ý, những bức ảnh cận cảnh do phóng viên Reuters ghi lại trong trận đấu cũng cho thấy vùng má và cằm của Mbappe xuất hiện các nốt sần rõ rệt. Điều này cho thấy hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải sản phẩm chỉnh sửa hay cắt ghép, mà là khoảnh khắc thực tế.

Ảnh thực tế do phóng viên Reuters chụp.

Sự việc tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của Mbappe. Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ tạo nên cơn sốt toàn cầu. Tại World Cup 2026, Mbappe đang thi đấu bùng nổ với 6 bàn sau 4 trận, qua đó giúp Pháp tiến vào vòng 16 đội gặp Paraguay vào ngày 5/7.

Siêu sao của Real Madrid cũng thiết lập hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc. Anh sở hữu 18 bàn sau 18 trận World Cup. Ngoài ra, Mbappe ghi tới 10 bàn sau 9 trận đấu loại trực tiếp, nhiều nhất lịch sử World Cup.

Pháp ấn định tỷ số 3-0 trước Thụy Điển Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.