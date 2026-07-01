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Thể thao World Cup 2026

Ibrahimovic: 'Thụy Điển tự sát trước Mbappe'

  • Thứ tư, 1/7/2026 12:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Zlatan Ibrahimovic chỉ trích hàng thủ Thụy Điển sau trận thua Pháp, khi Kylian Mbappe lập cú đúp và lập kỷ lục ghi bàn mới ở các vòng knock-out World Cup.

Mbappe lập cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 1/7, Zlatan Ibrahimovic không giấu được sự thất vọng sau khi chứng kiến Thụy Điển để Kylian Mbappe thoải mái ghi bàn trong trận thua Pháp tại vòng 1/16 World Cup 2026. Huyền thoại bóng đá Thụy Điển cho rằng sai lầm lớn nhất của đội nhà là trao quá nhiều khoảng trống cho chân sút nguy hiểm bậc nhất thế giới.

“Làm sao các cậu có thể để Kylian Mbappe có nhiều khoảng trống đến vậy? Đó là tự sát trong bóng đá”, Ibrahimovic nhận xét.

Theo cựu tiền đạo 43 tuổi, mọi khán giả trên sân đều biết Mbappe là mối đe dọa lớn nhất của tuyển Pháp, nhưng hàng thủ Thụy Điển vẫn để ngôi sao của Real Madrid nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Ibrahimovic nhấn mạnh chỉ cần một giây chần chừ trước Mbappe cũng đủ khiến cả trận đấu sụp đổ.

Mbappe đáp lại bằng màn trình diễn đẳng cấp với cú đúp bàn thắng. Hai pha lập công này giúp đội trưởng tuyển Pháp nâng thành tích lên 10 bàn ở các vòng knock-out World Cup, chính thức vượt Ronaldo Nazario để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giai đoạn loại trực tiếp.

Ngôi sao 27 tuổi cũng tiếp tục bỏ xa nhiều huyền thoại khác. Pele từng có 7 bàn ở vòng knock-out, còn Lionel Messi và Zinedine Zidane cùng dừng ở con số 5. Ngoài ra, Mbappe vẫn giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận chung kết World Cup với 4 pha lập công.

Xét trên toàn bộ lịch sử World Cup, Mbappe hiện sở hữu 18 bàn thắng sau ba kỳ tham dự và chỉ còn kém kỷ lục của Messi đúng một bàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Với tuyển Pháp, chiến thắng trước Thụy Điển đưa họ tiến vào vòng 16 đội, nơi đối thủ sẽ là Paraguay, đội vừa gây sốc khi loại Đức trên chấm luân lưu.

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Đào Trần

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