Michael Olise đang chơi thứ bóng đá khiến ngay cả Mbappe cũng không còn là trung tâm duy nhất của tuyển Pháp.

Michael Olise có 5 kiến tạo cho tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Trong một đội tuyển Pháp đầy sao, việc nổi bật đã khó. Nổi bật đến mức được Willy Sagnol gọi là “hay nhất thế giới” còn khó hơn. Nhưng Michael Olise đang làm được điều đó ở World Cup 2026.

Sau mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich với 22 bàn và 31 kiến tạo, Olise mang phong độ ấy lên tuyển Pháp. Anh đã có 5 kiến tạo tại World Cup, trong đó có cú đúp kiến tạo trước Thụy Điển, góp phần đưa Les Bleus vào vòng 16 đội. Đó không còn là màn lóe sáng nhất thời. Đó là sự xác nhận cho vị thế của một cầu thủ đang bước vào nhóm tinh hoa.

Điểm đặc biệt ở Olise nằm ở cách anh tạo ảnh hưởng. Anh không chiếm sân khấu bằng những cử chỉ phô trương. Anh không cần mọi pha bóng phải kết thúc dưới chân mình. Olise chơi như thể luôn nhìn thấy nhịp tiếp theo của trận đấu sớm hơn người khác.

Sagnol, cựu danh thủ Pháp từng khoác áo Bayern, nói thẳng qua Bild: “Nếu Olise không giành Quả bóng Vàng, bóng đá thật sự có vấn đề”. Đó là phát biểu nặng ký, thậm chí dễ gây tranh luận. Nhưng nó phản ánh sức hút mà Olise tạo ra lúc này.

Willy Sagnol cho rằng Olise xứng đáng cạnh tranh Quả bóng Vàng.

Trong hệ thống tấn công của Pháp, Mbappe vẫn là ngôi sao lớn nhất về tên tuổi và khả năng kết thúc. Nhưng Olise mang đến thứ quyền lực khác: quyền lực của người điều phối. Anh có thể chuyền, rê, mở khóa hàng thủ, hỗ trợ phòng ngự và làm đồng đội chơi tốt hơn.

Sagnol so sánh tinh thần tập thể của Olise với Zidane. Ông cho rằng Olise không bận tâm mình ghi bàn hay kiến tạo, mà luôn chọn điều có lợi nhất cho đội. Nhận xét ấy rất đáng chú ý, bởi Pháp hiện tại không thiếu cá tính lớn. Một cầu thủ biết đặt tập thể lên trước, nhưng vẫn đủ tài năng để định đoạt trận đấu, là mẫu nhân vật cực hiếm.

Sagnol cũng nhắc đến Mbappe với góc nhìn thẳng thắn. Theo ông, Mbappe tập trung nhiều hơn vào bản thân, sự nghiệp và các bàn thắng, nên thường nhận chỉ trích. Dù vậy, cựu hậu vệ Bayern vẫn tin đội trưởng tuyển Pháp đang chơi ở đẳng cấp cao nhất tại World Cup và có thể trở thành vua phá lưới.

Điều đó cho thấy Pháp không đứng trước lựa chọn Mbappe hoặc Olise. Họ có cả hai. Một người là sát thủ. Một người là bộ não sáng tạo. Khi Mbappe ghi bàn còn Olise kiến tạo đều đặn, Pháp trở thành đội bóng khó kiểm soát nhất giải.

Tin đồn Real Madrid có thể xuất hiện quanh Olise là điều dễ hiểu. Nhưng Sagnol cho rằng cầu thủ này đang hạnh phúc ở Bayern, nơi anh có môi trường tốt, đồng đội giỏi và HLV phù hợp.

Quả bóng Vàng vẫn là câu chuyện dài. Nhưng nếu World Cup là sân khấu lớn nhất để đo đẳng cấp, Olise đang dùng nó rất tốt. Anh không chỉ chơi hay. Anh đang thay đổi cách người ta nhìn vào hàng công tuyển Pháp.