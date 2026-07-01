Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

CĐV yêu cầu Real Madrid nổ 'bom tấn' Olise

  • Thứ tư, 1/7/2026 07:08 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sự kết hợp ăn ý của Kylian Mbappe và Michael Olise tại World Cup 2026 đang khiến người hâm mộ Real Madrid rất phấn khích.

CĐV yêu cầu Real Madrid nổ 'bom tấn' Olise.

Sáng 1/7, Olise có hai pha kiến tạo giúp Mbappe lập cú đúp, góp công vào chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Kết quả này giúp "Les Bleus" giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên Real Madrid đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng xúc tiến thương vụ đưa Olise đến sân Bernabeu để sát cánh cùng Mbappe. Làn sóng ủng hộ bùng nổ sau khi bộ đôi tuyển Pháp liên tục tạo ra khác biệt tại giải đấu.

Mbappe tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp với 6 bàn và 2 pha kiến tạo, trong khi Olise nổi bật ở khả năng sáng tạo khi đã có tới 5 đường kiến tạo, trở thành cầu thủ kiến tạo hiệu quả nhất World Cup 2026.

real madrid anh 1

Olise và Mbappe kết hợp ăn ý. Ảnh: Reuters.

Sự ăn ý giữa hai cầu thủ trong màu áo tuyển Pháp cũng là điều khiến người hâm mộ Real Madrid đặc biệt ấn tượng. Mbappe và Olise thường xuyên tìm thấy nhau trong các pha phối hợp tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và góp công lớn đưa "Les Bleus" tiến sâu tại giải đấu.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Real Madrid công khai ý định chiêu mộ Olise với mức giá khoảng 150 triệu euro. Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định ngôi sao người Pháp "không phải để bán". Dù vậy, truyền thông Đức cho biết nhà đương kim vô địch Bundesliga vẫn sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được một đề nghị đủ sức nặng. Con số này có thể vượt mốc 200 triệu euro.

Hình ảnh thú vị của Mbappe trong chiến thắng trước Iraq Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

real madrid Kylian Mbappe real madrid olise mbappe world cup 2026 pháp

    Đọc tiếp

    Cu dup dua Mbappe vao lich su World Cup hinh anh

    Cú đúp đưa Mbappe vào lịch sử World Cup

    1 giờ trước 06:22 1/7/2026

    0

    Cán mốc 10 bàn sau cú đúp vào lưới Thụy Điển, Kylian Mbappe chính thức vượt Ronaldo Nazario để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các vòng knock-out World Cup.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý