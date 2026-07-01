Sự kết hợp ăn ý của Kylian Mbappe và Michael Olise tại World Cup 2026 đang khiến người hâm mộ Real Madrid rất phấn khích.

CĐV yêu cầu Real Madrid nổ 'bom tấn' Olise.

Sáng 1/7, Olise có hai pha kiến tạo giúp Mbappe lập cú đúp, góp công vào chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Kết quả này giúp "Les Bleus" giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên Real Madrid đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng xúc tiến thương vụ đưa Olise đến sân Bernabeu để sát cánh cùng Mbappe. Làn sóng ủng hộ bùng nổ sau khi bộ đôi tuyển Pháp liên tục tạo ra khác biệt tại giải đấu.

Mbappe tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp với 6 bàn và 2 pha kiến tạo, trong khi Olise nổi bật ở khả năng sáng tạo khi đã có tới 5 đường kiến tạo, trở thành cầu thủ kiến tạo hiệu quả nhất World Cup 2026.

Olise và Mbappe kết hợp ăn ý. Ảnh: Reuters.

Sự ăn ý giữa hai cầu thủ trong màu áo tuyển Pháp cũng là điều khiến người hâm mộ Real Madrid đặc biệt ấn tượng. Mbappe và Olise thường xuyên tìm thấy nhau trong các pha phối hợp tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và góp công lớn đưa "Les Bleus" tiến sâu tại giải đấu.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Real Madrid công khai ý định chiêu mộ Olise với mức giá khoảng 150 triệu euro. Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định ngôi sao người Pháp "không phải để bán". Dù vậy, truyền thông Đức cho biết nhà đương kim vô địch Bundesliga vẫn sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được một đề nghị đủ sức nặng. Con số này có thể vượt mốc 200 triệu euro.

Hình ảnh thú vị của Mbappe trong chiến thắng trước Iraq Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.