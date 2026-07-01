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Thể thao World Cup 2026

Cú đúp đưa Mbappe vào lịch sử World Cup

  • Thứ tư, 1/7/2026 06:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cán mốc 10 bàn sau cú đúp vào lưới Thụy Điển, Kylian Mbappe chính thức vượt Ronaldo Nazario để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các vòng knock-out World Cup.

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Pháp.

Trước khi tỏa sáng với hai bàn trong trận đấu với Thụy Điển, Mbappe sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 8 bàn ghi được tại vòng loại trực tiếp của các kỳ World Cup 2018 và 2022, bao gồm cú hat-trick lịch sử trong trận chung kết tại Qatar.

Sự thăng hoa của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid khiến các cột mốc của những danh thủ lẫy lừng như Pele (7 bàn), hay Lionel Messi và Zinedine Zidane (5 bàn tại vòng knock-out) bị xô đổ.

Hiện tại, đội trưởng tuyển Pháp cũng đang nắm giữ một kỷ lục độc nhất khác là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup với 4 pha lập công, vượt mặt nhiều huyền thoại bóng đá dù anh mới 27 tuổi.

Xét về tổng thể, hai bàn vào lưới Thụy Điển cũng giúp Mbappe áp sát danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup qua mọi thời đại. Với tổng cộng 18 bàn thắng sau ba kỳ tham dự, anh hiện chỉ còn cách kỷ lục của Messi đúng 1 bàn.

Trong trường hợp đánh bại Thụy Điển, tuyển Pháp sẽ đối đầu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào ngày 5/7. Đại diện Nam Mỹ vừa gây sốc khi đánh bại Đức trên chấm luân lưu hôm 30/6.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.

Mbappe đuổi kịp Messi trong ngày Pháp vào vòng 16 đội

Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.

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Huy Trưởng

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