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Thể thao World Cup 2026

Cửa vô địch World Cup của Pháp, Argentina

  • Thứ hai, 29/6/2026 09:04 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Argentina và Pháp nhiều khả năng tái ngộ ở chung kết World Cup 2026.

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Cơ hội của các đội tại World Cup 2026.

Dựa trên xác suất tiến sâu của từng đội, cơ hội để Argentina vào chung kết lên tới 34%, trong khi Pháp xếp ngay sau với 31%. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng, "Les Bleus" lại được đánh giá nhỉnh hơn và có 21% khả năng đăng quang, cao nhất trong số các đội.

Tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel cũng được xếp vào nhóm ứng viên nặng ký. "Tam sư" có 42% cơ hội góp mặt ở bán kết, sau Argentina (58%) và Pháp (50%). Tuy nhiên, xác suất lọt vào chung kết của đội tuyển xứ sương mù chỉ đạt 27%.

Anh sẽ chạm trán CHDC Congo ở vòng 1/16. Nếu đi tiếp, họ khả năng gặp Ecuador hoặc Mexico trước khi bước vào tứ kết với một trong bốn đội gồm Brazil, Nhật Bản, Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà. Nếu vượt qua tất cả, đối thủ chờ đợi thầy trò Tuchel ở bán kết được dự đoán là Argentina.

Trong khi đó, Argentina được cho là sở hữu nhánh đấu dễ thở nhất. Nhà đương kim vô địch thế giới gặp Cape Verde ở vòng 1/16, sau đó là Australia hoặc Ai Cập tại vòng 1/8. Đến tứ kết, đối thủ của Lionel Messi và đồng đội chỉ là một trong bốn đội Ghana, Colombia, Algeria hoặc Thụy Sĩ.

Phải đến bán kết, Argentina mới có khả năng đối đầu thử thách thật sự khi nhiều khả năng gặp Anh hoặc Brazil.

Ở chiều ngược lại, Pháp vượt qua hành trình gian nan hơn nhiều. Đoàn quân của Didier Deschamps chạm trán Thụy Điển ở vòng 1/16. Nếu thắng, họ khả năng gặp Đức hoặc Paraguay trước khi bước vào tứ kết với Nam Phi, Canada, Hà Lan hoặc Morocco.

Dù chỉ mang tính tham khảo, dự đoán của siêu máy tính khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi màn tái ngộ chung kết kinh điển giữa Argentina và Pháp, đồng thời hứa hẹn một vòng knock-out đầy kịch tính tại World Cup 2026.

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