Barcelona thắng lớn tại World Cup 2026

Barcelona là một trong những CLB có lực lượng đông đảo nhất góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026.

14 trong số 15 cầu thủ Barcelona vào vòng knock-out World Cup.

Sau khi vòng bảng khép lại, có tới 14/15 cầu thủ thuộc biên chế đội chủ sân Camp Nou giành vé vào vòng knock-out. Đáng chú ý, chỉ duy nhất Ronald Araujo cùng tuyển Uruguay phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Đội tuyển Tây Ban Nha là tập thể đóng góp nhiều gương mặt Barcelona nhất. Tám cầu thủ gồm Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia, Gerard Martin và Marc Bernal đều cùng "La Roja" vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục.

Ngoài các tuyển thủ Tây Ban Nha, nhiều ngôi sao Barcelona khác cũng góp công đưa đội tuyển quốc gia vào vòng knock-out. Jules Kounde là nhân tố quan trọng giúp Pháp đi tiếp, trong khi Frenkie de Jong tiếp tục thể hiện đẳng cấp ở tuyến giữa để cùng Hà Lan vượt qua vòng bảng.

Tuyển Anh cũng có đại diện của Barcelona góp mặt ở vòng knock-out là tân binh Anthony Gordon. Trong khi đó, Raphinha cùng Brazil giành quyền đi tiếp khi chuẩn bị đối đầu Nhật Bản vào ngày 30/6.

Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng với sự đóng góp của Joao Cancelo. Ở một diễn biến khác, Hamza Abdelkarim được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong 3 trận của Ai Cập, góp phần giúp đại diện châu Phi giành vé đi tiếp.

Việc có tới 14 cầu thủ tiếp tục chinh chiến tại World Cup 2026 vẫn là minh chứng cho chiều sâu lực lượng cũng như tầm ảnh hưởng của Barcelona trên bản đồ bóng đá thế giới.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.