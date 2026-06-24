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Thể thao

Lời đề nghị 150 triệu euro cho Alvarez

  • Thứ tư, 24/6/2026 15:45 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Barcelona chuẩn bị tạo nên thương vụ đình đám nhất hè 2026 khi sẵn sàng chi tới 150 triệu euro để chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Barcelona sẵn sàng chi đậm cho Alvarez.

Theo El Chiringuito, đội chủ sân Camp Nou sẽ gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu euro, bao gồm các điều khoản thưởng, nhằm thuyết phục Atletico nhả người. Đây được xem là động thái quyết liệt nhất trong nỗ lực theo đuổi chân sút người Argentina, bất chấp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha liên tục từ chối đàm phán.

Tham vọng của Barcelona càng được tiếp thêm động lực sau tuyên bố gây chấn động của Alvarez tại World Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo hôm 23/6, tiền đạo 26 tuổi bất ngờ công khai ý định chia tay Atletico ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Alvarez thừa nhận đã trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo CLB và cho rằng việc ra đi là lựa chọn tốt nhất cho tất cả bên. Ngôi sao người Argentina khẳng định muốn theo đuổi những mục tiêu mới trong sự nghiệp và không muốn che giấu suy nghĩ thật của mình.

Trước đó, Atletico từng bác bỏ đề nghị 100 triệu euro từ Barcelona. Sự cứng rắn của Atletico còn được thể hiện qua phản ứng của Giám đốc điều hành Miguel Angel Gil. Ông công khai chỉ trích Barcelona và thậm chí cảnh báo khả năng thực hiện các biện pháp pháp lý nếu cần thiết.

Gia nhập Atletico từ Man City với giá khoảng 75 triệu euro năm 2024, Alvarez ghi 49 bàn sau 106 lần ra sân. Bên cạnh Barcelona, Arsenal cũng đang theo sát tình hình của nhà vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Alvarez được cho là ưu tiên thi đấu tại La Liga hơn là trở lại Premier League.

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Minh Nghi

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