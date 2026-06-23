Khoảnh khắc đốt áo đấu Alvarez hút triệu view

Tuyên bố muốn rời Atletico Madrid của Julian Alvarez khiến làn sóng tranh cãi bùng nổ, thậm chí xuất hiện video đốt áo đấu của tiền đạo người Argentina.

Julian Alvarez trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng sau phát biểu đầy bất ngờ ở World Cup 2026. Tiền đạo người Argentina công khai thừa nhận việc ra đi là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các bên và khẳng định anh đã trực tiếp trao đổi với ban lãnh đạo Atletico Madrid về tương lai của mình.

“Tôi muốn sống thành thật và không muốn trốn tránh”, Alvarez nhấn mạnh khi nói về mong muốn theo đuổi giấc mơ mới trong sự nghiệp. Phát biểu này lập tức tạo ra làn sóng chấn động tại Madrid, nhất là khi trước đó Atletico từng từ chối lời đề nghị lên tới 150 triệu euro từ Real Madrid dành cho chân sút sinh năm 2000.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn video đốt áo đấu của Alvarez.

Nếu trên thị trường chuyển nhượng, Alvarez vẫn được xem là món hàng giá trị bậc nhất châu Âu, thì trong lòng một bộ phận người hâm mộ Atletico, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Chỉ ít giờ sau khi những phát biểu của Alvarez được lan truyền, một CĐV Atletico đã đăng tải video đốt áo đấu mang tên tiền đạo người Argentina trên mạng xã hội X. Đoạn clip được tài khoản @BandaNeptuno chia sẻ lại nhanh chóng thu hút gần 1,5 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Điều đáng chú ý là phần lớn phản ứng từ cộng đồng mạng không đứng về phía người đốt áo. Nhiều CĐV cho rằng Alvarez không đáng bị đối xử như vậy sau những đóng góp cho đội bóng. Một số ý kiến còn chỉ trích hành động này làm xấu hình ảnh của chính Atletico Madrid.

“Julian chẳng có lỗi gì cả”, một tài khoản viết. Trong khi đó, nhiều người nhấn mạnh rằng việc đốt áo của chính CLB mình yêu thích là điều không thể chấp nhận. “Áo đấu Atletico Madrid không bao giờ được đem đi đốt”, một bình luận nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng.

Sự việc cho thấy tương lai của Alvarez không chỉ là câu chuyện chuyển nhượng đơn thuần. Nó đã trở thành chủ đề gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ Atletico Madrid. Trong lúc ban lãnh đạo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, áp lực từ dư luận đang ngày một gia tăng.

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