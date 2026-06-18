Real trả đũa Atletico sau vụ Julian Alvarez?

Sau khi bị Atletico Madrid từ chối đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez, Real Madrid dường như đã đáp trả bằng cách cướp hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đối thủ.

Alvarez đang được định giá thấp nhất 150 triệu euro.

Real Madrid đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026. Sau hai mùa giải liên tiếp không giành được danh hiệu lớn, Chủ tịch Florentino Perez đẩy mạnh kế hoạch tái thiết đội hình bằng hàng loạt thương vụ đáng chú ý.

Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva và Marc Cucurella là những cái tên sẽ cập bến sân Bernabeu. Tuy nhiên, phía sau các thương vụ này còn là câu chuyện cạnh tranh trực tiếp với Atletico Madrid.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, mọi chuyện bắt đầu khi Real Madrid gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro để hỏi mua Julian Alvarez. Atletico Madrid lập tức từ chối và khẳng định chỉ chấp nhận điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro của tiền đạo người Argentina. Không dừng lại ở đó, Atletico còn đăng tải những nội dung mang tính chế giễu đề nghị của đối thủ trên mạng xã hội. Động thái này được cho là khiến mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai đội bóng thành Madrid càng thêm nóng.

Đáp lại, Real đã trả đũa Atletico bằng cách "tấn công" các mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng mà đối thủ cũng nhắm tới. Bernardo Silva là trường hợp đáng chú ý nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho đã tiến rất gần Atletico trước khi Jose Mourinho xuất hiện tại Bernabeu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xem Bernardo là ưu tiên hàng đầu và trực tiếp thúc đẩy thương vụ. Kết quả là cầu thủ 31 tuổi đổi ý vào phút chót để gia nhập Real Madrid.

Marc Cucurella cũng có kịch bản tương tự. Hậu vệ trái của Chelsea nằm trong danh sách mục tiêu lâu dài của Diego Simeone nhằm tăng cường hành lang trái. Tuy nhiên, Atletico không thể đáp ứng mức giá hơn 50 triệu euro mà Chelsea yêu cầu. Trong lúc đội chủ sân Metropolitano còn do dự, Real Madrid nhanh chóng nhập cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng Hoàng gia đạt thỏa thuận với cả Chelsea lẫn tuyển thủ Tây Ban Nha.

Việc mất cùng lúc Bernardo Silva và Cucurella buộc Simeone phải điều chỉnh đáng kể kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới, trong khi Mourinho đang từng bước xây dựng đội hình theo ý muốn tại Bernabeu.