Real Madrid giữ chân Rudiger đến năm 2027

Antonio Rüdiger gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải với Real Madrid sau khi chứng minh anh vẫn là trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ.

Antonio Rüdiger sẽ tiếp tục khoác áo Real Madrid đến năm 2027 sau khi hoàn tất bản hợp đồng gia hạn thêm một mùa giải.

Real Madrid chính thức gia hạn hợp đồng với Antonio Rüdiger đến tháng 6/2027, khép lại những đồn đoán về tương lai của trung vệ người Đức trong nhiều tháng qua.

Thỏa thuận mới giúp Rüdiger tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu ít nhất đến năm 34 tuổi. Dù mong muốn ký hợp đồng dài hơn, cầu thủ sinh năm 1993 chấp nhận chính sách quen thuộc của Real Madrid dành cho các ngôi sao ngoài 30 tuổi, đó là gia hạn từng mùa giải.

Quyết định giữ chân Rüdiger không khiến nhiều người bất ngờ. Sau thời gian khó khăn vì vấn đề đầu gối hồi đầu năm, trung vệ người Đức đã trở lại mạnh mẽ và trở thành một trong những điểm tựa quan trọng nhất của đội bóng.

Theo AS, Rüdiger mắc chứng thoái hóa khớp gối sớm và phải tuân thủ chế độ hồi phục đặc biệt mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh còn gặp tình trạng sưng đầu gối do tích tụ dịch sau các trận đấu, khiến ban huấn luyện Real Madrid từng có thời điểm lo ngại về khả năng duy trì phong độ của cầu thủ này.

Bước ngoặt đến sau chuyến điều trị tại London. Các bác sĩ xử lý hoàn toàn lượng dịch trong đầu gối, giúp Rüdiger dần lấy lại thể trạng tốt nhất. Cuối mùa giải, anh thậm chí đạt tốc độ tối đa 34 km/h, cao hơn đáng kể so với thời điểm mới trở lại.

Trung vệ người Đức vượt qua những lo ngại về chấn thương đầu gối để giữ vững vị thế thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự Real Madrid.

Sự hồi sinh đó nhanh chóng được phản ánh trên sân cỏ. Kể từ khi được xác nhận bình phục hoàn toàn, Rüdiger đá chính 16 trong 21 trận gần nhất của Real Madrid. Anh góp mặt ở toàn bộ các cặp đấu knock-out Champions League và tiếp tục được xem là lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ.

Gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea vào mùa hè 2022, Rüdiger chơi 182 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh hiện là cầu thủ Đức có số lần ra sân nhiều thứ ba trong lịch sử CLB, chỉ xếp sau Uli Stielike và Toni Kroos.

Sau bốn mùa giải, trung vệ này sở hữu bộ sưu tập gồm 8 danh hiệu, trong đó có Champions League, La Liga và Copa del Rey.

Ở tuổi 33, Rüdiger vẫn cho thấy vai trò quan trọng cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Đó là lý do Real Madrid tiếp tục đặt niềm tin vào một trong những thủ lĩnh giàu cá tính nhất của đội bóng.