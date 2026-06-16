Real Madrid bị chế nhạo ở World Cup 2026

Real Madrid bị mỉa mai sau khi chiêu mộ Marc Cucurella, qua đó sở hữu cầu thủ duy nhất góp mặt tại World Cup 2026.

Cucurella gia nhập Real sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cucurella ký hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6/2032, mức phí chuyển nhượng khoảng 55 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí. Trước khi Cucurella cập bến sân Bernabeu, Real rơi vào tình huống chưa từng có trong lịch sử khi không có bất kỳ cầu thủ nào góp mặt trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026.

Những gương mặt quen thuộc như đội trưởng Dani Carvajal hay trung vệ Dean Huijsen đều không được HLV Luis de la Fuente triệu tập. Điều đó khiến đội bóng giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha hoàn toàn vắng bóng tại đội tuyển quốc gia ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay sau khi thương vụ Cucurella được xác nhận trước trận mở màn của Tây Ban Nha gặp Cape Verde, nhiều CĐV đã nhanh chóng đưa ra những bình luận mang tính châm biếm nhắm vào Real Madrid. Không ít người cho rằng đội bóng Hoàng gia cuối cùng cũng “mua được” một cầu thủ đang dự World Cup 2026 để chấm dứt tình trạng không có đại diện nào tại giải đấu.

Trên mạng xã hội, một tài khoản bình luận: "Cucurella giúp Real thoát cảnh muối mặt". Một CĐV khác lên tiếng: "Chủ tịch Florentino Perez luôn biết cách bảo vệ đội nhà".

Trang OneFootball cũng mỉa mai: "Tây Ban Nha giờ đây chính thức có một cầu thủ của Real Madrid trong đội hình tham dự World Cup 2026, nhờ vào việc chiêu mộ Cucurella".

Thương vụ Cucurella có thể chưa phải bản hợp đồng đình đám nhất hè 2026 của Real, trong bối cảnh tân HLV Jose Mourinho đang nỗ lực cải tổ đội bóng sau một mùa giải gây thất vọng.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.