Địa chấn tại World Cup 2026

Đêm 15/6, Tây Ban Nha bị đối thủ hạng 64 FIFA, Cape Verde cầm hòa 0-0 tại bảng H trên sân Mercedes-Benz.

Không phải chiến thắng, nhưng với Cape Verde, trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, đội tuyển đứng thứ 2 thế giới, trong ngày ra mắt World Cup 2026 chẳng khác nào một chiến tích vĩ đại. Đội bóng nhỏ bé đến từ quốc đảo châu Phi đã đứng vững trước một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu, tạo nên cú sốc lớn và khiến bảng H trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Trước giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những đội bóng có khả năng đăng quang cao nhất. Tuy nhiên, vị thế ấy đang bị đặt dấu hỏi khi "La Roja" chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất tại vòng chung kết World Cup. Trước một Cape Verde lần đầu tiên góp mặt trên sân khấu lớn, họ kỳ vọng vào một màn khởi đầu thuận lợi, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Tây Ban Nha cầm bóng 74%, tung 27 cú sút nhưng hiệu quả bằng 0.

Cape Verde nhập cuộc với tinh thần không có gì để mất. Họ tổ chức phòng ngự kỷ luật, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và khiến các ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha gần như không tìm được khoảng trống. Roberto “Pico” Lopes trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ, liên tục hóa giải những pha bóng nguy hiểm của đối thủ.

Tây Ban Nha vẫn có những cơ hội của riêng mình. Ferran Torres từng đưa bóng trúng xà ở cự ly gần, trong khi Mikel Oyarzabal bị thủ môn kỳ cựu Vozinha, người đã 40 tuổi, từ chối bàn thắng bằng một pha cứu thua xuất sắc.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bất lực trước bức tường phòng ngự của Cape Verde. Sự xuất hiện của Lamine Yamal mang đến thêm sức sáng tạo, nhưng ngay cả khi dồn ép trong những phút cuối, Tây Ban Nha vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Thậm chí, Cape Verde suýt tạo nên câu chuyện cổ tích trọn vẹn khi Diney Borges đánh đầu nguy hiểm trong thời gian bù giờ, buộc Unai Simon phải cứu thua.