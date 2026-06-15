Nhật Bản gây sốt tại World Cup 2026 vì phòng thay đồ sạch bóng

Sau trận hòa giàu cảm xúc trước Hà Lan, tuyển Nhật Bản tiếp tục nhận được những lời khen từ người hâm mộ bởi một hình ảnh quen thuộc bên ngoài sân cỏ.

Trên mạng xã hội, bức ảnh chụp phòng thay đồ của tuyển Nhật Bản sau trận gặp Hà Lan tại World Cup 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không có cảnh ăn mừng ồn ào hay những dấu vết của một trận đấu căng thẳng kéo dài hơn 90 phút. Thay vào đó là một không gian gọn gàng đến bất ngờ.

Áo đấu được xếp thành từng chồng ngay ngắn ở giữa phòng. Rác thải được gom lại trong túi. Các khu vực sinh hoạt chung sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu không nhìn thấy những bộ trang phục thi đấu còn nằm đó, nhiều người khó nghĩ đây là phòng thay đồ vừa được sử dụng sau một trận đấu World Cup.

Phòng thay đồ của tuyển Nhật Bản sau 90 phút trước Hà Lan.

Hình ảnh này không xa lạ với những ai từng theo dõi tuyển Nhật Bản ở các giải đấu lớn. Từ World Cup 2018 tại Nga đến World Cup 2022 ở Qatar, đội bóng xứ sở mặt trời mọc nhiều lần được truyền thông quốc tế nhắc đến vì thói quen dọn dẹp phòng thay đồ trước khi rời sân. Trên khán đài, người hâm mộ Nhật Bản cũng thường ở lại thu gom rác sau trận đấu, bất kể kết quả ra sao.

Điều khiến bức ảnh lần này nhận được nhiều sự quan tâm là thời điểm nó xuất hiện. Nhật Bản vừa trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trước Hà Lan khi hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa. Các cầu thủ rời sân trong trạng thái mệt mỏi sau cuộc đấu giàu tốc độ và thể lực.

Sau trận cầu căng thẳng, phòng thay đồ của Nhật Bản vẫn gọn gàng như lúc mới nhận.

Thế nhưng, những chi tiết nhỏ vẫn được duy trì như một thói quen. Đó không đơn thuần là phép lịch sự hay hành động mang tính hình thức. Nó phản ánh cách người Nhật tiếp cận công việc của mình, từ những việc lớn trên sân cỏ cho đến những điều rất nhỏ trong đời sống thường ngày.

Bức ảnh ấy không mang lại điểm số nào trên bảng xếp hạng. Nhưng một lần nữa, nó giúp tuyển Nhật Bản nhận thêm sự tôn trọng từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.