Độ giàu có của Neymar ở World Cup 2026

Dù chưa thi đấu ở World Cup 2026, Neymar gây chú ý mạnh mẽ nhờ phong cách thời trang xa xỉ và cuộc sống đẳng cấp bên ngoài sân cỏ.

Chiếc đồng hồ xa xỉ của Neymar.

Trong trận ra quân hòa 1-1 của tuyển Brazil trước Morocco hôm 14/6, Neymar không có tên trong danh sách thi đấu nhưng vẫn xuất hiện cùng đội tuyển. Trước giờ bóng lăn, tiền đạo 34 tuổi gây chú ý khi giao lưu với rapper nổi tiếng Travis Scott và huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady.

Tuy nhiên, thứ khiến Neymar trở thành tâm điểm không phải bóng đá mà là bộ trang phục hàng hiệu anh diện trên người. Ngôi sao của "Selecao" xuất hiện với bộ đồ tập Nike của tuyển Brazil kết hợp cùng đôi Nike Shox R4 phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ đội tuyển vàng - xanh.

Điểm nhấn nằm ở chiếc đồng hồ Rolex Lady-Datejust dành cho nữ có mặt số đính kim cương, chế tác từ vàng 18 karat, được định giá khoảng 150.000 USD . Đây không phải lần đầu tiên Neymar sử dụng đồng hồ nữ. Những thiết kế xa xỉ, nhiều đá quý từ lâu trở thành một phần trong phong cách thời trang đầy cá tính của chân sút người Brazil.

Mức độ đầu tư của Neymar cho giải đấu còn thể hiện qua bộ sưu tập phụ kiện khổng lồ mang sang Mỹ. Theo tiết lộ từ người bạn thân Chris Geddes, tiền đạo này mang theo 9 chiếc đồng hồ xa xỉ đến từ các thương hiệu danh tiếng như Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Audemars Piguet và Jacob & Co., với tổng giá trị vượt 4 triệu USD .

Không chỉ Neymar, gia đình và bạn bè anh cũng tận hưởng kỳ World Cup theo phong cách thượng lưu. Cha Neymar được cho đã thuê một biệt thự nghỉ dưỡng trị giá hơn 12 triệu euro tại Florida, đủ sức chứa 36 khách với rạp chiếu phim, spa, sân bóng rổ, hồ bơi và cả khu bowling riêng.

Trong khi chờ ngày tái xuất sân cỏ, Neymar vẫn chứng minh sức hút đặc biệt khi gây chú ý mạnh mẽ tại World Cup 2026.