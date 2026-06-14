Ngày buồn của Neymar

Neymar đến bắt tay cùng đồng đội sau trận hòa 1-1 trước Morocco. Đây là trận đấu mà Brazil gặp nhiều khó khăn khi để đối thủ vươn lên dẫn trước.

Trước đó, ngôi sao của Santos háo hức cùng tập thể "Selecao" đến sân MetLife chuẩn bị cho trận gặp Morocco. Anh được nhiều người hâm mộ yêu mến và chào đón khi xuất hiện.

Neymar rạng rỡ trong lúc khởi động. HLV Carlo Ancelotti xác nhận trước đó việc tiền đạo này nghỉ trận gặp Morocco vì chưa bình phục chấn thương.

Neymar cũng dành thời gian để trò chuyện cùng các đồng đội trên cabin huấn luyện. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn của Neymar được kỳ vọng sẽ giúp ích cho "Selecao".

Dù vậy, cảm xúc của Neymar nhanh chóng thay đổi khi Brazil gặp nhiều khó khăn trước Morocco. Đại diện Nam Mỹ chịu lép vế về mặt thế trận và còn để đối thủ vươn lên dẫn trước.

Dù Vinicius Junior gỡ hòa cho Brazil ngay trong hiệp một, Neymar vẫn chưa thể hết lo lắng. Morocco cho thấy lối chơi gắn kết và khó chịu, gây nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Ancelotti.

Brazil khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Neymar được kỳ vọng sớm trở lại đội hình chính cho trận kế tiếp gặp Haiti vào ngày 20/6.

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