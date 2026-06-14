Brazil nối dài kỷ lục 52 năm ở World Cup

Bàn thắng của Vinicius Junior vào lưới Morocco giúp Brazil duy trì chuỗi ghi bàn trong ngày ra quân World Cup kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ.

Vinicius nối dài kỳ lục của Brazil.

Vinicius Junior một lần nữa ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Brazil khi ghi bàn gỡ hoà ở trận gặp Morocco tại bảng C World Cup 2026 sáng 14/6. Pha lập công của ngôi sao Real Madrid không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn giúp "Selecao" nối dài một thống kê đáng nể trong lịch sử giải đấu.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, người hâm mộ Brazil gần như luôn được chứng kiến đội nhà nổ súng ngay từ trận đầu tiên. Từ chiến thắng 3-1 trước Croatia năm 2014, thắng Serbia 2-0 năm 2022 cho tới trận hòa Thụy Sĩ 1-1 tại World Cup 2018, "Selecao" đều duy trì được thói quen ghi bàn.

Theo dữ liệu từ các kỳ World Cup, Brazil chỉ có duy nhất một lần tịt ngòi ở trận mở màn. Đó là kỳ World Cup 1974, khi đội bóng Nam Mỹ hòa Nam Tư 0-0 trong trận lượt đầu tiên.

Kể từ sau giải đấu tại Tây Đức, Brazil luôn ghi được ít nhất một bàn trong ngày ra quân ở mọi kỳ World Cup. Chuỗi thành tích ấy tiếp tục được duy trì tại World Cup 2026 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Vinicius.

Bàn thắng vào lưới Morocco cũng giúp cầu thủ sinh năm 2000 gia nhập danh sách những ngôi sao từng "mở hàng" cho Brazil ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Trước đó, những huyền thoại như Pele, Reinaldo hay Romario đều từng ghi bàn trong trận mở màn của "Selecao".

Lịch sử cũng ghi nhận nhiều màn khởi đầu ấn tượng của Brazil như chiến thắng 5-0 trước Mexico tại World Cup 1954, hạ Áo 3-0 năm 1958 hay đánh bại Tiệp Khắc 4-1 trên hành trình vô địch World Cup 1970.

Trong bối cảnh Carlo Ancelotti đang bắt đầu chiến dịch chinh phục cúp vàng cùng Brazil, việc tiếp tục duy trì một kỷ lục kéo dài suốt 52 năm mang đến tín hiệu tích cực. Dù kết quả hoà 1-1 trước Morocco chưa thể làm fan hài lòng hoàn toàn, Vinicius và các đồng đội đã giúp "Selecao" giữ nguyên một trong những truyền thống đáng tự hào nhất lịch sử World Cup.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.