Dàn huyền thoại trứ danh đi cổ vũ Brazil

Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

Ngày sinh: 15/3/1993

15/3/1993 Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp

Lagny-sur-Marne, Pháp Chiều cao: 1.91 m

1.91 m Vị trí: Tiền vệ