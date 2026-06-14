Dàn huyền thoại trứ danh đi cổ vũ Brazil

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Các cựu danh thủ Cafu và Julio Cesar trên khán đài. Ảnh: Reuters.
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Vẻ lo lắng của Kaka và Ronaldo De Lima khi Brazil nhập cuộc không tốt. Ảnh: Twitter.
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Ronaldo De Lima và Kaka nhẹ nhõm khi Vinicius gỡ hòa 1-1 cho Brazil. Ảnh: Reuters.
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Rapper, ca sĩ, nghệ sĩ sáng tác và sản xuất nhạc người Mỹ Travis Scott cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Nhà vô địch thế giới năm 2018 Paul Pogba cũng dự khán trận đấu. Ảnh: Twitter/Instagram Pogba.
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Rodrygo và Marcelo cũng có mặt ủng hộ đội bóng quê hương trên khán đài. Ảnh: Reuters.
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Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi cũng có mặt tại sân Metlife để dự khán trận đấu. Ảnh: Twitter.
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Ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady - niềm tự hào của thể thao Mỹ cũng dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.