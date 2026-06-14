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Thể thao World Cup 2026

Dàn huyền thoại trứ danh đi cổ vũ Brazil

  • Chủ nhật, 14/6/2026 06:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ thu hút bởi đội hình đầy hảo thủ trên sân, trận đấu giữa Brazil và Morocco sáng 14/6 còn gây chú ý bởi những vị khách dự khán trận đấu trên hàng ghế khán giả.

Brazil, World Cup 2026, Pogba anh 1

Các cựu danh thủ Cafu và Julio Cesar trên khán đài. Ảnh: Reuters.
Brazil, World Cup 2026, Pogba anh 2

Vẻ lo lắng của Kaka và Ronaldo De Lima khi Brazil nhập cuộc không tốt. Ảnh: Twitter.

Brazil, World Cup 2026, Pogba anh 3

Sự chú ý đổ dồn về Neymar dù anh không ra sân thi đấu. Ảnh: Reuters.
Brazil, World Cup 2026, Pogba anh 4

Ronaldo De Lima và Kaka nhẹ nhõm khi Vinicius gỡ hòa 1-1 cho Brazil. Ảnh: Reuters.
Brazil, World Cup 2026, Pogba anh 5

Rapper, ca sĩ, nghệ sĩ sáng tác và sản xuất nhạc người Mỹ Travis Scott cũng đến dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Nhà vô địch thế giới năm 2018 Paul Pogba cũng dự khán trận đấu. Ảnh: Twitter/Instagram Pogba.
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Rodrygo và Marcelo cũng có mặt ủng hộ đội bóng quê hương trên khán đài. Ảnh: Reuters.
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Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi cũng có mặt tại sân Metlife để dự khán trận đấu. Ảnh: Twitter.
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Ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady - niềm tự hào của thể thao Mỹ cũng dự khán trận đấu. Ảnh: Reuters.
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Thái Viên

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  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

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