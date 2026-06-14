Cảnh sát thu hồi đồ bị mất của tuyển Anh

Lực lượng an ninh nhanh chóng tìm lại toàn bộ trang thiết bị cùng bảng chiến thuật của đội tuyển Anh sau vụ trộm xe tải táo tợn.

Tuyển Anh tìm lại được những món đồ bị trộm

Sau một vài giờ hoảng loạn do vụ mất trộm trang thiết bị thi đấu, đội tuyển Anh có thể thở phào khi phần lớn tang vật được cảnh sát thu hồi thành công. Vụ việc xảy ra trong quá trình vận chuyển dụng cụ từ Florida đến Làng bóng đá Swope (Kansas City), nơi đóng quân của "Tam sư" tại World Cup 2026.

Trước đó, các nhân viên hậu cần phát hiện một trong ba chiếc xe tải chở hàng bị đột nhập. Danh sách tài sản bị lấy đi ban đầu bao gồm giày thi đấu, bóng, thiết bị y tế và bảng chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Sự cố khiến nội bộ đội bóng bàng hoàng khi chỉ còn vài ngày nữa là tới trận ra quân.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt giữ hai nghi phạm để điều tra. Theo xác nhận mới nhất, hầu hết số vật dụng quan trọng đã được tìm thấy.

Đặc biệt, những đôi giày được thiết kế riêng cho các cầu thủ và bộ trang phục thi đấu chính thức vẫn an toàn. Trong khi đó, các thiết bị cồng kềnh như bàn bóng bàn hay quả bóng World Cup Trionda giá trị cao đều không bị mang đi.

Sư tử Leo, linh vật của đội, cũng được tìm thấy tại hiện trường và được các nhân viên gọi vui là nhân chứng quan trọng của vụ việc. Hiện tại, an ninh quanh khách sạn The Inn at Meadowbrook, nơi thầy trò Tuchel lưu trú, được thắt chặt bằng rào chắn bê tông và xe tuần tra.

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