Tuyển Anh bị trộm

Trước trận ra quân World Cup 2026 gặp Croatia vào ngày 18/6, tuyển Anh bàng hoàng phát hiện nhiều trang thiết bị tập luyện và vật dụng quan trọng bị kẻ gian lấy cắp.

Chưa kịp ra quân, tuyển Anh sớm bị mất trộm.

Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội bóng xứ sương mù gặp trục trặc lớn. Theo Daily Mail, nhiều đôi giày thi đấu của các ngôi sao tuyển Anh, bóng chính thức của World Cup cùng một số dụng cụ tập luyện quan trọng biến mất.

Vụ việc dường như xảy ra khi lô hàng được chuyển từ West Palm Beach (bang Florida) đến đại bản doanh của tuyển Anh tại Swope Soccer Village, bang Missouri. Đây là nơi đội sẽ đóng quân trong ít nhất 3 tuần.

Sự cố mất trộm khiến ban huấn luyện phải gấp rút kiểm tra toàn bộ số trang thiết bị còn lại để đảm bảo chương trình tập luyện không bị ảnh hưởng. Dù vậy, HLV Tuchel cùng các học trò chắc chắn không muốn để vụ việc tác động đến tinh thần trước màn đại chiến với Croatia.

Croatia luôn là đối thủ khó chịu với tuyển Anh. Chính đội bóng áo caro từng đánh bại "Tam sư" ở bán kết World Cup 2018 trước khi giành hạng 3 tại World Cup 2022. Vì vậy, trận mở màn sắp tới được dự báo sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hiện phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để điều tra và tìm lại số tài sản bị đánh cắp.

Đây không phải lần đầu tuyển Anh gắn với những câu chuyện mất cắp tại World Cup. Năm 1966, chiếc cúp Jules Rimet danh giá bị đánh cắp ngay trên đất Anh trước khi được chú chó Pickles vô tình phát hiện trong một gói giấy báo và giúp đưa trở lại cho cảnh sát. Câu chuyện sau này trở thành giai thoại nổi tiếng bậc nhất lịch sử World Cup.

Đáng chú ý, "Tam sư" liên tục gặp sự cố trên đất Mỹ. Trước đó, đại bản doanh của tuyển Anh rung chuyển vì một vụ nổ súng, cũng như trận động đất mạnh 6,1 độ richter.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.