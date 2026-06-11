Liverpool nổ 'bom tấn' 55 triệu bảng?

Liverpool được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Jarell Quansah và sẵn sàng chi 55 triệu bảng để đưa trung vệ tuyển Anh trở lại Anfield chỉ sau một năm xa cách.

Quansah sắp trở lại Liverpool.

Theo Liverpool Echo, Quansah đồng ý các điều khoản cá nhân để trở lại Anfield. Trung vệ sinh năm 2003 trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool nhưng chuyển sang Bayer Leverkusen vào hè năm ngoái nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Thương vụ khi đó mang về cho Liverpool khoảng 35 triệu bảng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Lữ đoàn đỏ" cài điều khoản được ưu tiên mua lại cầu thủ với bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng. Sau một mùa giải thành công tại Đức, Liverpool được cho là sẽ kích hoạt điều khoản này.

Quansah có mùa giải ấn tượng trong màu áo Leverkusen khi ra sân 44 trận trên mọi đấu trường và ghi 5 bàn thắng. Màn trình diễn ổn định giúp anh trở thành một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Chia sẻ hồi tháng 4, Quansah thừa nhận việc rời Liverpool không phải quyết định quá khó khăn. Trung vệ người Anh cho biết anh cần được thi đấu thường xuyên ở đẳng cấp cao, đồng thời xem Bundesliga và Champions League là cơ hội lý tưởng để phát triển sự nghiệp.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là nước đi đầy tính toán của Liverpool khi đưa về một trung vệ trẻ nhưng trưởng thành vượt bậc. Quan trọng là Quansat am hiểu môi trường và triết lý của đội chủ sân Anfield.