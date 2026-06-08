Real Madrid 'xâu xé' đội hình Liverpool

Ryan Gravenberch có thể trở thành ngôi sao thứ ba cập bến Real Madrid chỉ trong hơn một năm qua.

Real từ lâu đã để mắt đến Gravenberch.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá rất cao sự phát triển của Gravenberch trong màu áo Liverpool. Kể từ khi chuyển đến Anfield, cầu thủ 24 tuổi có những bước tiến đáng kể về chuyên môn, trở thành nhân tố quan trọng nhờ khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng và hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tiền vệ người Hà Lan được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với định hướng trẻ hóa và gia tăng sức mạnh thể chất nơi tuyến giữa mà CLB chủ sân Bernabeu đang theo đuổi.

Điểm khiến Real Madrid đặc biệt ấn tượng là sự toàn diện trong lối chơi của Gravenberch. Với thể hình lý tưởng, nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng rê bóng và thoát pressing tốt, tiền vệ người Hà Lan được xem là mảnh ghép có thể mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng. Liverpool xem Gravenberch là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn và ràng buộc anh bằng bản hợp đồng có thời hạn dài. Đội chủ sân Anfield không có ý định bán ngôi sao người Hà Lan, trừ khi nhận được một đề nghị thực sự hấp dẫn.

Trước khi theo đuổi Gravenberch, Real Madrid đã sở hữu hai ngôi sao từ Liverpool với giá rẻ. Hè năm ngoái, Trent Alexander-Arnold cập bến Bernabeu với phí giải phóng hợp đồng 10 triệu euro. Sang năm nay, đến lượt Ibrahima Konate đồng ý khoác lên mình màu áo trắng thành Madrid theo dạng tự do.