Italy dành đãi ngộ chưa từng có cho Guardiola

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) tiếp tục cho thấy quyết tâm theo đuổi Pep Guardiola cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Italy xem xét mời Guardiola.

Trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, Chủ tịch FIGC, Giovanni Malago, thừa nhận việc bổ nhiệm Guardiola sẽ là một trường hợp đặc biệt về mặt tài chính. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ và chưa có bất kỳ đảm bảo nào rằng thương vụ sẽ thành công.

"Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ về khía cạnh tài chính. Có thể nói rằng nếu muốn thực hiện thương vụ này, FIGC sẽ phải nỗ lực rất lớn. Đã có những ngoại lệ được tính đến và Guardiola chính là một trong số đó. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi việc chắc chắn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Malago chia sẻ.

Mức lương của Guardiola đang là bài toán nan giải với FIGC. Trong thời gian dẫn dắt Man City, HLV người Tây Ban Nha được cho là nhận khoảng 23 triệu euro mỗi năm. Con số này vượt xa mức thu nhập chỉ 800.000 euro mỗi năm mà người tiền nhiệm Gennaro Gattuso nhận trước khi chia tay đội tuyển vào tháng 5.

Ngoài mức đãi ngộ, FIGC được cho là sẽ đưa ra những điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho Guardiola, bao gồm việc cho phép HLV này sinh sống ngoài Italy và điều chỉnh lịch làm việc phù hợp mỗi khi đội tuyển tập trung.

Dù xem Guardiola là ứng viên số một trong danh sách, FIGC vẫn đang cân nhắc thêm một số phương án khác và chưa vội ra quyết định.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.