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Thể thao

Perez sắp tái đắc cử chủ tịch Real Madrid

  • Thứ hai, 8/6/2026 07:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Florentino Perez sẽ tiếp tục giữ cương vị chủ tịch Real Madrid đến năm 2030 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử mới nhất.

Perez tái đắc cử chủ tịch Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả sơ bộ từ ban vận động tranh cử của ông Perez, doanh nhân 79 tuổi nhận được khoảng 67% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Enrique Riquelme để tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Dù kết quả chính thức vẫn đang chờ xác nhận, kết quả này gần như đảm bảo ông Perez sẽ tiếp tục lãnh đạo Real Madrid trong bốn năm tới.

Đây là nhiệm kỳ thứ 8 của ông Perez trên cương vị chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong hơn hai thập kỷ điều hành CLB, chia thành hai giai đoạn từ năm 2000 đến 2006 và từ năm 2009 đến nay, ông đã đưa Real trở thành một trong những tổ chức thể thao thành công nhất thế giới cả về thành tích chuyên môn lẫn sức mạnh tài chính.

Trong quá trình tranh cử, ông Perez khẳng định Real sẽ tiếp tục chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Dù không đề cập cụ thể bất kỳ cái tên nào, doanh nhân người Tây Ban Nha tuyên bố CLB đã xác định được những vị trí cần bổ sung và các tân binh chất lượng sẽ cập bến sân Bernabeu trong mùa giải tới.

Đây là lần thứ ba ông Perez giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử có đối thủ cạnh tranh. Trước đó, ông từng đánh bại Lorenzo Sanz vào năm 2000 và tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo vào năm 2004. Trong các kỳ bầu cử năm 2009, 2013, 2017, 2021 và 2025, ông Perez đều đắc cử mà không có đối thủ.

Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Perez, Real đã giành tổng cộng 66 danh hiệu ở bóng đá và bóng rổ, đồng thời nâng doanh thu thường niên lên hơn 1,2 tỷ euro.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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