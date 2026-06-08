Thiết bị cứu Eriksen khỏi phút sinh tử

Năm năm sau biến cố ngừng tim gây chấn động Euro 2020, Christian Eriksen lại gục xuống sân cỏ. Lần này, thiết bị khử rung tim giúp anh thoát khỏi thảm kịch trong gang tấc.

Thiết bị khử rung tim của Eriksen hoạt động đúng chức năng.

Sự việc xảy ra tại thành phố Odense ở trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine rạng sáng 8/6. Eriksen bất ngờ đặt tay lên ngực rồi ngã xuống sân.

Các cầu thủ lập tức ra hiệu gọi đội ngũ y tế, trong khi trận đấu nhanh chóng bị dừng lại. Những hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đặc biệt khi ký ức về biến cố sinh tử của Eriksen tại Euro 2020 vẫn còn nguyên vẹn.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó xác nhận tiền vệ thuộc biên chế Wolfsburg vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương cùng vợ Sabrina.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen cho biết thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) hoạt động đúng chức năng. Đây là thiết bị được lắp cho Eriksen sau khi anh bị ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại euro 2020.

"Christian hiện ổn. Cậu ấy có thể tự đi khỏi sân. Theo đánh giá của tôi, thiết bị phản ứng chính xác như nhiệm vụ vốn có. Christian chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn và nhanh chóng lấy lại ý thức", ông Boesen chia sẻ.

Dù vậy, nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố chưa được xác định. Eriksen sẽ tiếp tục trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện trước khi có kết luận cuối cùng từ các bác sĩ.

Biến cố làm gợi nhớ đến sự kiện gây chấn động năm 2021, khi trái tim của Eriksen ngừng đập trong khoảng 5 phút ngay trên sân. Sau khi được cứu sống và cấy thiết bị hỗ trợ tim, anh tạo nên một trong những màn trở lại ấn tượng nhất lịch sử bóng đá, lần lượt khoác áo Brentford, MU và hiện tại là Wolfsburg.

Hiện toàn bộ làng túc cầu hướng sự quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Eriksen, với hy vọng ngôi sao người Đan Mạch sẽ tiếp tục vượt qua thử thách mới như cách anh từng làm cách đây 5 năm.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.