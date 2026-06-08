Tình trạng của Eriksen sau khi đổ gục lần hai

Bóng đá thế giới một lần nữa trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở khi Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine rạng sáng 8/6.

Eriksen hiện đã ổn.

Sự cố xảy ra 5 năm sau lần tiền vệ này bị ngừng tim tại EURO 2020 và được cứu sống trong gang tấc. Theo truyền thông châu Âu, Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi ngã xuống mặt cỏ khi trận đấu đang diễn ra. Các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu gọi nhân viên y tế, trong khi nhiều đồng đội đứng thành vòng tròn xung quanh để bảo vệ sự riêng tư cho tiền vệ 34 tuổi.

Trước tình hình nghiêm trọng, trận đấu lập tức bị hủy bỏ. Eriksen sau đó được đưa tới Bệnh viện Đại học Odense bằng xe cứu thương cùng vợ Sabrina.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận ngôi sao thuộc biên chế Wolfsburg vẫn tỉnh táo và tình trạng ổn định. Theo bác sĩ đội tuyển Morten Boesen, thiết bị khử rung tim cấy trong cơ thể Eriksen hoạt động đúng chức năng, giúp cầu thủ này nhanh chóng hồi phục ý thức.

"Christian chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn và tỉnh lại rất nhanh. Cậu ấy có thể tự đứng dậy rời sân và hiện sức khỏe tương đối ổn định. Các bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra để xác định nguyên nhân chính xác của sự cố", ông Boesen cho biết.

Sự việc khiến toàn bộ sân vận động chìm trong lo lắng. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hô vang tên Eriksen để động viên anh trong lúc đội ngũ y tế làm nhiệm vụ.

HLV trưởng Đan Mạch Brian Riemer thừa nhận ông sợ hãi khi chứng kiến học trò gục xuống sân. Trong khi đó, Pierre-Emile Hojbjerg ca ngợi phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp của các nhân viên y tế, cho rằng điều đó đã giúp mọi việc kết thúc theo hướng tích cực. Nhiều CLB cũ của Eriksen như Manchester United, Tottenham hay đội bóng hiện tại Wolfsburg cũng đồng loạt gửi thông điệp chúc anh sớm bình phục.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Eriksen khiến người hâm mộ thót tim. Tại EURO 2020, tiền vệ người Đan Mạch từng bị ngừng tim ngay trên sân trong trận gặp Phần Lan. Khi đó, anh được xác định đã rơi vào trạng thái "chết lâm sàng" trong khoảng 5 phút trước khi được các bác sĩ cứu sống.

Sau biến cố ấy, Eriksen trở lại thi đấu chuyên nghiệp một cách kỳ diệu. Và lần này, điều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới mong chờ nhất là anh tiếp tục vượt qua thử thách mới để sớm trở lại cùng cuộc sống bình thường.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.