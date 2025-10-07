Eriksen: 'Tôi biết Hojlund chịu đựng điều gì ở MU'

Tiền vệ Christian Eriksen hạnh phúc khi thấy đàn em Rasmus Hojlund tìm lại phong độ ấn tượng trong màu áo Napoli, sau giai đoạn khó khăn tại MU.

Eriksen biết rõ Hojlund phải chịu đựng những gì ở MU.

"Tôi thật sự mừng cho Hojlund", Goal dẫn lời Eriksen. "Tôi biết cậu ấy phải trải qua những gì ở MU, cả tốt lẫn xấu. Hojlund rất mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ, và giờ cậu ấy đang được đền đáp xứng đáng".

HLV tuyển Đan Mạch, Brian Riemer cũng ca ngợi sự trở lại của Hojlund, gọi đây là "một câu chuyện khó tin" khi anh thích nghi nhanh và giúp Napoli thắng liền hai trận trước đợt tập trung FIFA Days vào tháng 10.

Theo truyền thông Italy, bản hợp đồng cho mượn của Hojlund có điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng, nếu Napoli giành quyền dự Champions League. Với phong độ hiện tại, điều đó dễ xảy ra và Hojlund có thể trở thành biểu tượng mới của sân Diego Armando Maradona.

Từng được kỳ vọng trở thành số 9 tương lai của "Quỷ đỏ", Hojlund lại không đáp ứng được kỳ vọng và dần mất chỗ đứng sau khi CLB chiêu mộ Benjamin Sesko. Khi bị gạch tên khỏi đội hình của HLV Ruben Amorim, tiền đạo 22 tuổi hiểu rằng cơ hội ở Old Trafford khép lại. Anh chuyển đến Napoli và hồi sinh mạnh mẽ.

Chỉ sau 6 trận, Hojlund ghi 4 bàn thắng, trong đó có các pha lập công quyết định trước Sporting Lisbon và Genoa. Ở Serie A, cựu sao Atalanta được chơi trong hệ thống tấn công linh hoạt, nhận nhiều hỗ trợ hơn so với thời còn khoác áo MU, vốn thường xuyên bị cô lập.