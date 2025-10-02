Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
De Bruyne mỉa mai MU vụ bán Hojlund

Rạng sáng 2/10, Napoli hạ Sporting Lisbon 2-1 ở vòng phân hạng Champions League khi Rasmus Hojlund tỏa sáng với cú đúp từ 2 pha kiến tạo của Kevin De Bruyne.

De Bruyne khẳng định Hojlund là tiền đạo giỏi ghi bàn.

Bên cạnh màn trình diễn chói sáng trên sân, phát biểu sau trận của De Bruyne lại gây chú ý hơn cả. Tiền vệ người Bỉ dường như đặt dấu hỏi về quyết định bán Hojlund của Manchester United trong hè 2025.

De Bruyne bày tỏ: "Rasmus có nhiều phẩm chất. Một tiền đạo giỏi phải biết cách ngửi thấy mùi bàn thắng, và cậu ấy có điều đó. Đây là một đêm tuyệt vời, không chỉ cho riêng Hojlund mà còn cả Napoli. Với cậu ấy, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa".

Câu nói của cựu sao Man City chẳng khác nào lời mỉa mai nhắm thẳng về phía MU. Trong khi Hojlund tỏa sáng rực rỡ ở Serie A lẫn Champions League, đội bóng thành Manchester giờ không còn chỗ đứng ở châu Âu, đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH Premier League.

Ở khoảnh khắc ăn mừng, Hojlund chỉ tay vào logo Napoli và Champions League, như thể muốn gửi thông điệp ngầm tới MU về quyết định bán anh. Hè này, HLV Ruben Amorim thẳng tay gạt Hojlund khỏi kế hoạch bằng việc chi 74 triệu bảng chiêu mộ Benjamin Sesko.

Trên sân Diego Armando Maradona, De Bruyne tung đường chọc khe sắc lẹm để Hojlund thoát xuống hạ gục Rui Silva, mở tỷ số cho Napoli. Dù Luis Suarez gỡ hòa cho Sporting trên chấm phạt đền ở phút 62, tiền đạo người Đan Mạch vẫn là cái tên định đoạt trận đấu với cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 79 sau quả tạt chuẩn xác của De Bruyne.

Ngược lại, MU phải trả giá cho những quyết định sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Việc bán Hojlund, vốn từng được kỳ vọng là tương lai hàng công, giờ trở thành ví dụ điển hình cho sự bất ổn trong chính sách nhân sự của "Quỷ đỏ".

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

