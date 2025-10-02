Màn ăn mừng gây sốt của Hojlund

Rasmus Hojlund vừa ghi những bàn thắng đầu tiên tại Champions League 2025/26 cho Napoli và tạo dấu ấn với màn ăn mừng đầy ẩn ý.

Hojlund nhận giải Cầu thủ hay nhất trận gặp Sporting.

Trên sân Diego Armando Maradona rạng sáng 2/10, Hojlund xử lý bình tĩnh rồi đánh bại thủ thành Rui Silva, mở tỷ số ở phút 36 trong trận gặp Sporting CP. Pha lập công này khiến bình luận viên TNT Sports phải thốt lên: “Xuất sắc! Napoli phản công như Man City và MU thời đỉnh cao!”

Sau khi ghi bàn, Hojlund hướng về khán đài, chỉ tay vào logo Napoli và biểu tượng Champions League. Tờ Sportbible cho rằng hành động này được xem như thông điệp gửi đến MU – đội bóng đã không thể giành suất dự cúp châu Âu sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 tại Premier League.

Hojlund chỉ tay vào logo Champions League.

Màn ăn mừng của Hojlund nhanh chóng tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Hojlund xứng đáng với đấu trường này. Hẳn MU phải cảm thấy tiếc nuối". CĐV khác bình luận: "Hojlund thực sự hay khi cởi bỏ áp lực thi đấu cho MU". Người hâm mộ khác viết: "Màn trình diễn của Hojlund chẳng khác nào gáo nước lạnh dành cho MU".

Sang hiệp hai, Hojlund ấn định tỷ số 2-1 bằng pha lập công ở phút 79. Trước đó, Sporting có bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền do công của Luis Suarez ở phút 62.

Với phong độ ấn tượng và tinh thần đang lên cao, Hojlund đang chứng minh rằng quyết định rời MU có thể là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.