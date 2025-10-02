Phong độ khủng khiếp của Haaland

Rạng sáng 2/10, Haaland lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Man City trước Monaco tại vòng phân hạng Champions League.

Haaland thăng hoa

Phút 15 trận đấu trên sân Louis II, AS Monaco lùi toàn bộ đội hình để phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn Erling Haaland áp sát khung thành sau đường chọc khe bổng của Josko Gvardiol. Khi thấy Philipp Kohn lao ra, tiền đạo của Man City dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ môn đội chủ nhà, đưa Man City vượt lên dẫn trước.

Dù Monaco gỡ hòa 1-1 sau siêu phẩm sút xa của Teze, Man City vẫn kịp tái lập thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 44, Nico O'Reilly treo bóng từ cánh trái để Haaland bật cao đánh đầu, buộc Kohn vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Haaland có phong độ quá đỗi ấn tượng khi đã ghi đến 17 bàn ở mọi cấp độ ở mùa này, thành tích chỉ kém Harry Kane (18 bàn). Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 9 trận, trong khi Kane đã thi đấu đến 11 trận. Tính riêng ở Champions League, tuyển thủ Na Uy đã ghi đến 52 bàn chỉ sau 50 lần ra sân.

Khi có lợi thế dẫn bàn, Man City triển khai lối chơi kiểm soát sở trường. Tuy nhiên, toan tính của Pep Guardiola đổ bể ở những phút cuối, khi Nico González mắc sai lầm với pha phạm lỗi với Eric Dier, dẫn đến phạt đền. Cựu cầu thủ Tottenham tung cú đá chuẩn xác từ cự ly 11 m, giúp Monaco giành lại điểm số quý giá tại đấu trường châu lục.