Trực tiếp Sunderland vs Man City

Vì sao Hojlund được Vieri bảo chứng

Được một huyền thoại như Christian Vieri đánh giá cao chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Với Rasmus Hojlund, đó là sự ghi nhận cho một trung phong trẻ đang đi đúng hướng, cả về bàn thắng lẫn tư duy chơi bóng hiện đại.