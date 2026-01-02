Trực tiếp Sunderland vs Man City

|
Giới thiệu trận đấu:
- Địa điểm: Sân Stadium of Light (Sunderland)
- Vòng 19 Ngoại hạng Anh
- Sunderland là hiện tượng của giải đấu mùa này với vị trí thứ 7 trên BXH.
- Man City đang chơi rất hay với vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém Arsenal 2 điểm.
Thống kê đáng chú ý:
- Sunderland bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ thủng lưới trung bình 1 bàn/trận tại Premier League.
- Sunderland bất bại 12/15 trận gần nhất tại Stadium of Light.
- Manchester City đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và bất bại 12 trận gần nhất.
- Manchester City sở hữu hàng công mạnh nhất giải với trung bình 2,39 bàn/trận, đồng thời thắng tới 47% số trận Premier League với cách biệt từ hai bàn trở lên.
- Sunderland thua cả 6 lần chạm trán gần nhất với Man City tại Premier League.
Lực lượng
- Sunderland: Noah Sadiki, Habib Diarra, Arthur Masuaku, Bertrand Traoré, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi đều vắng mặt vì dự CAN CUP. Trung vệ Aji Alese bị gãy chân nghỉ dài hạn.
- Man City: Vắng Oscar Bobb (gân kheo), John Stones (đùi), Jérémy Doku (cơ) và Mateo Kovacic (mắt cá). Omar Marmoush cũng vắng mặt để phục vụ ĐTQG.