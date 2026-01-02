Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Sunderland vs Man City

  • Thứ sáu, 2/1/2026 02:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Manchester City đến làm khách trên sân Sunderland trong ngày đầu năm mới với tham vọng giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với Arsenal.

Man City đang chơi hay.

Giới thiệu trận đấu:

  • Địa điểm: Sân Stadium of Light (Sunderland)
  • Vòng 19 Ngoại hạng Anh
  • Sunderland là hiện tượng của giải đấu mùa này với vị trí thứ 7 trên BXH.
  • Man City đang chơi rất hay với vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém Arsenal 2 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

  • Sunderland bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ thủng lưới trung bình 1 bàn/trận tại Premier League.
  • Sunderland bất bại 12/15 trận gần nhất tại Stadium of Light.
  • Manchester City đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và bất bại 12 trận gần nhất.
  • Manchester City sở hữu hàng công mạnh nhất giải với trung bình 2,39 bàn/trận, đồng thời thắng tới 47% số trận Premier League với cách biệt từ hai bàn trở lên.
  • Sunderland thua cả 6 lần chạm trán gần nhất với Man City tại Premier League.

Lực lượng

  • Sunderland: Noah Sadiki, Habib Diarra, Arthur Masuaku, Bertrand Traoré, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi đều vắng mặt vì dự CAN CUP. Trung vệ Aji Alese bị gãy chân nghỉ dài hạn.
  • Man City: Vắng Oscar Bobb (gân kheo), John Stones (đùi), Jérémy Doku (cơ) và Mateo Kovacic (mắt cá). Omar Marmoush cũng vắng mặt để phục vụ ĐTQG.
Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.

Kroos phản đối World Cup 48 đội

Phản đối World Cup 48 đội, Toni Kroos không nói bằng cảm xúc. Anh đặt ra một câu hỏi cốt lõi: liệu bóng đá đỉnh cao có còn giữ được chất lượng khi số lượng được ưu tiên hơn giá trị?

11:05 30/12/2025

Vì sao Hojlund được Vieri bảo chứng

Được một huyền thoại như Christian Vieri đánh giá cao chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Với Rasmus Hojlund, đó là sự ghi nhận cho một trung phong trẻ đang đi đúng hướng, cả về bàn thắng lẫn tư duy chơi bóng hiện đại.

11:20 30/12/2025

Tường Linh

Man City Sunderland

    Đọc tiếp

    Het roi, Maresca hinh anh

    Hết rồi, Maresca

    52 phút trước 05:00 2/1/2026

    0

    Chelsea không sa thải Enzo Maresca vì một chuỗi trận tệ. Họ chia tay vì niềm tin đã cạn. Khi HLV và thượng tầng không còn chung tiếng nói, mọi dự án đều đi đến hồi kết.

    Liverpool bat luc truoc Leeds hinh anh

    Liverpool bất lực trước Leeds

    6 giờ trước 00:00 2/1/2026

    0

    Dù được chơi trên sân nhà, Liverpool chỉ có được kết quả hoà 0-0 trước Leeds ở vòng 19 Ngoại hạng Anh rạng sáng 2/1.

    Lewandowski tu do tim ben do moi hinh anh

    Lewandowski tự do tìm bến đỗ mới

    7 giờ trước 23:00 1/1/2026

    0

    Robert Lewandowski và Andreas Christensen cùng bước vào 6 tháng cuối của hợp đồng, qua đó có thể tự do tìm kiếm đội bóng mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý