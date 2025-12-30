Phản đối World Cup 48 đội, Toni Kroos không nói bằng cảm xúc. Anh đặt ra một câu hỏi cốt lõi: liệu bóng đá đỉnh cao có còn giữ được chất lượng khi số lượng được ưu tiên hơn giá trị?

Kroos phản đối World Cup 48 đội.

Khi Toni Kroos lên tiếng về World Cup 2026, đó không phải là một phát ngôn gây sốc. Nó là sự thẳng thắn quen thuộc của một cầu thủ từng chinh phục mọi đỉnh cao và hiểu rất rõ thế nào là bóng đá ở cấp độ cao nhất.

Kroos phản đối thể thức 48 đội không vì hoài niệm, mà vì lo ngại chất lượng của giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị đánh đổi. Theo cựu danh thủ người Đức, việc mở rộng số đội tham dự sẽ kéo theo những hệ quả khó tránh. Khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển sẽ bị phơi bày rõ rệt hơn bao giờ hết.

Những trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 hay 6-0 ở vòng bảng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và đó không phải là thứ bóng đá mà người hâm mộ thực sự muốn xem.

Lập luận của Kroos rất đơn giản, nhưng cũng rất thuyết phục. Bóng đá đỉnh cao hấp dẫn vì sự cân bằng, vì cảm giác mọi khoảnh khắc đều có thể thay đổi cục diện.

Kroos phản đối thể thức 48 đội không vì hoài niệm, mà vì lo ngại chất lượng của giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị đánh đổi.

Khi một trận đấu mất đi tính cạnh tranh ngay từ trước giờ bóng lăn, cảm xúc cũng theo đó mà giảm sút. Người xem không bật TV để chứng kiến một màn thị uy một chiều. Họ chờ đợi những cuộc đấu trí, nơi từng sai lầm đều phải trả giá.

World Cup trong ký ức của Kroos là sân khấu của những trận cầu lớn, nơi chất lượng là tiêu chuẩn tối thượng. Việc nâng số đội lên 48 mang lại cơ hội cho nhiều quốc gia hơn, điều đó không sai. Nhưng câu hỏi đặt ra là: cơ hội ấy có xứng đáng nếu đổi lại là sự loãng đi của giải đấu? Khi vòng bảng trở nên dễ đoán, sức nặng của World Cup cũng khó giữ nguyên.

Những người ủng hộ thể thức mới thường nhắc đến tính toàn cầu, đến sự phát triển của bóng đá ở các khu vực ngoài châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng Kroos nhìn vấn đề từ góc độ khác.

Anh quan tâm đến sản phẩm cuối cùng trên sân cỏ. Một giải đấu chỉ thực sự vĩ đại khi nó mang lại những trận đấu hay, nơi cả cầu thủ lẫn khán giả đều bị cuốn vào áp lực và chất lượng.

World Cup 2026 vẫn chưa diễn ra, và mọi tranh luận lúc này đều mang tính dự báo. Nhưng tiếng nói của Kroos đáng để lắng nghe, bởi nó đến từ một người đã trải qua đỉnh cao của bóng đá quốc tế. Đó không phải là sự bảo thủ, mà là lời nhắc rằng: nếu World Cup đánh mất sự tinh hoa, thì việc mở rộng chỉ còn là một phép cộng về số lượng, không phải giá trị.