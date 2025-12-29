Đồng hồ đếm ngược với Pogba

Paul Pogba không còn nhiều lựa chọn. Muốn níu cơ hội dự World Cup cùng tuyển Pháp, anh buộc phải đứng dậy, chơi bóng thực sự và chiếm chỗ ở Monaco.

Paul Pogba đang ở giai đoạn mong manh nhất của sự nghiệp.

Thời gian không đứng về phía Pogba, và Premier League hay quá khứ huy hoàng cũng không còn là lá chắn.

Paul Pogba đang ở giai đoạn mong manh nhất của sự nghiệp. Không phải vì thiếu tài năng, mà vì anh thiếu điều quan trọng nhất với một tuyển thủ ở tuổi 32: nhịp thi đấu đều đặn.

Sáu tháng đầu mùa giải trong màu áo AS Monaco cho thấy rõ điều đó. Pogba trở lại sau án cấm doping, nhưng thể trạng và cảm giác bóng chưa theo kịp tham vọng World Cup.

Mục tiêu của Pogba rất rõ ràng. Anh muốn trở lại tuyển Pháp, muốn góp mặt ở kỳ World Cup sắp tới. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng ký ức. Nhà vô địch World Cup 2018 giờ phải bắt đầu lại từ những phút lẻ tẻ, trong một tập thể Monaco giàu thể lực và kỷ luật.

Con số biết nói là 30 phút sau ba trận. Pogba trở lại sân ngày 22/11, vào sân khi Monaco thua Rennes 1-4. Năm phút ấy mang tính biểu tượng hơn là chuyên môn.

Trận gặp Paris Saint-Germain sau đó cho thấy một Pogba khác. Monaco chỉ còn 10 người, nhưng sự xuất hiện của anh khiến tuyến giữa PSG chao đảo. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Pogba gợi lại cảm giác kiểm soát trận đấu, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Vấn đề là Pogba chưa thể kéo dài những khoảnh khắc như thế. Trước Brest, anh chơi 21 phút nhưng Monaco vẫn thua. Rồi một trục trặc cơ bắp nhẹ khiến anh lỡ hẹn với Galatasaray và Marseille.

Ở Monaco, Pogba không còn là trung tâm tuyệt đối.

Monaco không vội, và HLV Thierry Pocognoli cũng hiểu rằng ép Pogba lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Nhưng World Cup thì không chờ ai.

Ở Monaco, Pogba không còn là trung tâm tuyệt đối. Denis Zakaria và Lamine Camara đang là bộ đôi trụ cột ở tuyến giữa. Điều đó đặt Pogba vào thế phải cạnh tranh thật sự, không bằng tên tuổi, mà bằng đóng góp cụ thể.

Muốn thuyết phục Didier Deschamps, Pogba cần nhiều hơn những lời hứa về đẳng cấp. Anh cần đá chính, cần duy trì cường độ và cần chứng minh mình chịu được nhịp độ khắc nghiệt.

Deschamps đã nói thẳng: điều quan trọng nhất là Pogba phải thi đấu thường xuyên. Đó là thông điệp rõ ràng. Không có suất đặc cách cho quá khứ, dù quá khứ ấy từng rất rực rỡ.

Pogba hiểu cơ hội của mình là mong manh. Nhưng chừng nào còn khả năng ra sân, anh vẫn sẽ bám lấy hy vọng ấy.

Trận gặp Real Madrid tại Bernabeu vào tháng 1 có thể là bước ngoặt. Không phải vì tính biểu tượng, mà vì đó là sân khấu đủ lớn để Pogba tự trả lời câu hỏi quan trọng nhất: anh còn đủ sức cho bóng đá đỉnh cao hay không.

Với Pogba, World Cup giờ không còn là mục tiêu xa xỉ. Nó là cuộc đua ngược thời gian. Và ở cuộc đua ấy, chỉ có phong độ thực tế mới quyết định anh được tiếp tục hay phải dừng lại.