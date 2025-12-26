Pogba vỡ mộng dự World Cup?

Tương lai của tiền vệ Paul Pogba trong màu áo đội tuyển Pháp đang trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn.

Pogba đặt tham vọng dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông, Frank Leboeuf, nhà vô địch World Cup 1998, mỉa mai rằng cơ hội trở lại đội tuyển của Pogba chẳng khác nào việc “triệu tập Zinedine Zidane trở lại thi đấu”.

Cụ thể, ông Leboeuf phân tích: “Pogba đã ngoài 30 tuổi, trong khi có nhiều cầu thủ khác thể hiện được sự ổn định hơn. Sẽ rất khó để HLV Didier Deschamps lựa chọn triệu tập Pogba. Có thể ông ấy còn muốn gọi N’Golo Kante, vậy sao không gọi luôn cả Antoine Griezmann rồi đến Zinedine Zidane. Điều đó thật sự rất khó. Tôi nghĩ Deschamps nói Pogba có cơ hội (trở lại tuyển Pháp) là vì phép lịch sự, nhưng với tôi thì mọi chuyện đã kết thúc”.

Phát biểu này nhanh chóng gây xôn xao, bởi Pogba từng là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất giúp tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018, trong đó anh ghi bàn ở trận chung kết thắng Croatia 4-2.

HLV Didier Deschamps trước đó cũng từng đề cập đến khả năng Pogba được gọi trở lại đội tuyển, trong bối cảnh lần khoác áo gần nhất trong tổng số 91 lần ra sân của tiền vệ này là trận gặp Nam Phi vào tháng 3/2022.

Theo Goal, với sự cạnh tranh gay gắt ở tuyến giữa và quỹ thời gian không còn nhiều trước thềm World Cup 2026, cơ hội để Pogba trở lại đỉnh cao rõ ràng là rất mong manh.

“Bạn có thể tập luyện, nhưng thi đấu thực chiến là chuyện hoàn toàn khác. Pogba đã ngoài 30 tuổi và tuyển Pháp hiện có nhiều cầu thủ trẻ, ổn định và duy trì phong độ cao”, Leboeuf kết luận.

Pogba ghi bàn ở buổi tập của Monaco Paul Pogba ghi bàn trong buổi tập của AS Monaco, qua đó sẵn sàng cho màn tái xuất ở trận gặp Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.