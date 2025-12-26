Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt tương lai Mainoo

  • Thứ sáu, 26/12/2025 06:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV Ruben Amorim dập tắt mọi đồn đoán về khả năng Kobbie Mainoo ra đi, khẳng định tiền vệ 20 tuổi chính là tương lai của MU.

Mainoo không thể rời MU trong tháng 1/2026.

Mainoo cân nhắc khả năng ra đi theo dạng cho mượn do thiếu cơ hội thi đấu. Mùa này, tuyển thủ Anh mới chỉ có 212 phút ra sân tại Premier League và chưa từng đá chính trận nào ở giải đấu số một nước Anh mùa này. Thậm chí, anh còn dính chấn thương bắp chân.

Dù vậy, Amorim vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho học trò trẻ. "Cậu ấy sẽ là tương lai của MU, đó là cảm nhận của tôi. Kobbie chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau hai ngày", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Phát biểu của Amorim được đưa ra không lâu sau khi anh trai của Mainoo, Jordan, gây chú ý khi mặc chiếc áo in dòng chữ "Hãy trả tự do cho Mainoo" trên khán đài Old Trafford trong trận hòa 4-4 với Bournemouth.

Mainoo muốn gia nhập Napoli hồi mùa hè nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Anh, song "Quỷ đỏ" kiên quyết từ chối. Trong 60 trận Amorim cầm quân, Mainoo chỉ đá chính 17 trận, nhưng cơ hội giờ đây mở ra khi Fernandes chấn thương, còn Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo bận dự AFCON.

Amorim khẳng định không có kế hoạch để Mainoo ra đi trong tháng 1/2026: "Nếu không mang về người mới, chúng tôi không thể để cầu thủ rời đi. Mùa hè sẽ là thời điểm khác. Còn mùa này, đội bóng vẫn có thể làm được nhiều điều với lực lượng hiện tại".

Quan điểm cứng rắn ấy cũng có thể ảnh hưởng tới tương lai của Joshua Zirkzee, người đang nhận được sự quan tâm từ AS Roma.

Minh Nghi

