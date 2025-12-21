MU sẵn sàng bán Mainoo cho Chelsea

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU bất ngờ phát tín hiệu sẵn sàng để Kobbie Mainoo ra đi ngay trong tháng 1, khi Chelsea và Napoli cùng muốn có tiền vệ trẻ này trong tháng 1/2026.

Theo các nguồn tin từ Anh, MU thay đổi lập trường đối với tiền vệ 20 tuổi sau nửa đầu mùa giải không như kỳ vọng. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng lắng nghe những đề nghị đủ lớn ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Mainoo đến thời điểm này chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa 2025/26, dấu hiệu cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên của ban huấn luyện. Kịch bản chia tay Old Trafford vào tháng 1 ngày càng rõ ràng.

Trong hè 2025, Mainoo từng bày tỏ mong muốn gia nhập Napoli theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, MU ngăn thương vụ này vì không thể tìm được phương án thay thế phù hợp. Dù vậy, nhà đương kim vô địch Serie A vẫn duy trì sự quan tâm và sẵn sàng quay lại bàn đàm phán trong tháng 1, dù họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Chelsea là một trong những đội theo sát Mainoo. "The Blues" đang tìm kiếm thêm phương án chất lượng cho tuyến giữa nhằm tạo sức cạnh tranh cho Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Ban lãnh đạo đội bóng thành London đánh giá cao tiềm năng phát triển của Mainoo và coi anh là mục tiêu phù hợp với chiến lược trẻ hóa lực lượng.

Theo Daily Mail, MU tuyên bố không bán Mainoo hồi đầu năm, nhưng hiện tại quan điểm thay đổi. Đội bóng áo đỏ sẵn sàng để tiền vệ sinh năm 2005 ra đi nếu nhận được một lời đề nghị đủ lớn, đồng thời tìm được người thay thế thích hợp.

Báo cáo này cũng tiết lộ mối quan hệ giữa Mainoo và MU đang ở "điểm bùng phát", khiến cầu thủ trẻ nghiêm túc cân nhắc khả năng ra đi. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 vì thế hứa hẹn là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mainoo.

Mainoo nổi giận với Amorim

Mối quan hệ giữa tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo và ban lãnh đạo Manchester United, đặc biệt là HLV Ruben Amorim đang ở điểm tồi tệ nhất, theo các nguồn tin nội bộ được tiết lộ bởi Daily Mail.

25:1497 hôm qua

MU chốt tương lai Mainoo

Ban lãnh đạo MU xác định sẽ từ chối mọi lời hỏi mua dành cho Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

06:31 16/12/2025

Amorim nói thật về Mainoo và cầu thủ trẻ

HLV Ruben Amorim khẳng định chiến thắng là tiêu chuẩn duy nhất tại Old Trafford, bất kể cầu thủ trẻ hay trụ cột.

09:54 15/12/2025

Chelsea bi phat hinh anh

Chelsea bị phạt

37 phút trước 08:02 21/12/2025

0

Chelsea đối mặt với án phạt tài chính từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau màn rượt đuổi tỷ số 2-2 căng thẳng trên sân St James’ Park trước Newcastle United tối 20/12.

Dau cham het cho Sancho o Villa hinh anh

Dấu chấm hết cho Sancho ở Villa

38 phút trước 08:02 21/12/2025

0

Aston Villa sẵn sàng để Jadon Sancho ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh Manchester United không có kế hoạch đón anh trở lại.

Vinicius go anh Real Madrid hinh anh

Vinicius gỡ ảnh Real Madrid

38 phút trước 08:01 21/12/2025

0

Không khí căng thẳng bao trùm sân Bernabeu trong trận đấu mới nhất của Real Madrid, khi Vinicius Junior trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính cổ động viên nhà.

