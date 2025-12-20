Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo nổi giận với Amorim

  Thứ bảy, 20/12/2025 07:43 (GMT+7)
Mối quan hệ giữa tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo và ban lãnh đạo Manchester United, đặc biệt là HLV Ruben Amorim đang ở điểm tồi tệ nhất, theo các nguồn tin nội bộ được tiết lộ bởi Daily Mail.

Nhiều CĐV MU cảm thấy khó hiểu khi Kobbie Mainoo luôn bị giam trên ghế dự bị.

Sản phẩm của lò đào tạo trẻ Manchester United hiện không còn nhìn thấy tương lai của mình tại Old Trafford dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Mainoo chưa có trận đấu nào đá chính ở Premier League mùa này, và việc thiếu thời gian thi đấu ngày một khiến anh ngày càng thất vọng.

Sự việc càng nóng lên khi anh trai của Mainoo mặc áo phông in dòng chữ "Hãy thả tự do cho Kobbie Mainoo" tại Old Trafford trong trận hòa 4-4 với Bournemouth hồi đầu tuần. Dù vậy, HLV Amorim khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quyết định chọn đội hình, và ông vẫn đánh giá cao tài năng của Mainoo.

Mainoo giờ đây muốn rời đi vĩnh viễn. Nếu có một hợp đồng cho mượn vào tháng 1 kèm theo điều khoản mua đứt, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trước đó, Mainoo chỉ muốn rời đi dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nhưng tình hình thay đổi đáng kể sau thời gian gần đây.

Napoli đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Mainoo, với hy vọng ngày càng lớn dưới thời Antonio Conte. Đội bóng Italy muốn tái hợp anh với các cựu cầu thủ Manchester United khác như Scott McTominay và Rasmus Hojlund.

Ban đầu, lập trường của Manchester United là không chủ động bán Mainoo, nhưng với việc cầu thủ có dấu hiệu "nổi loạn", CLB buộc phải xem xét nếu nhận các đề nghị hợp lý về tài chính.

