CLB Hà Nội chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm

Tối 13/3, CLB Hà Nội đè bẹp Sông Lam Nghệ An 3-0 ở vòng 16 V-League với sự tỏa sáng của tiền vệ Hai Long.

CLB Hà Nội tạo sức ép cho cuộc đua top đầu. Ảnh: Ha Noi Football Club.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép. Phút thứ 9, Hai Long đưa bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi trước đó. Dù vậy, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Văn Quyết cùng các ngoại binh liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách, song thủ môn Văn Bình chơi tập trung để giữ sạch lưới trong hiệp một.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ. Phút 68, từ quả tạt có điểm rơi chuẩn xác bên cánh trái, Fisher bật cao đánh đầu mở tỷ số, khai thông thế bế tắc. Chỉ 4 phút sau, Hàng Đẫy bùng nổ khi Hai Long thực hiện pha solo ấn tượng, vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt.

SLNA buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ chủ nhà và phản xạ xuất sắc từ thủ môn Văn Chuẩn. Phút cuối trận, Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống Hai Long bị phạm lỗi. Trên chấm 11 m, đội trưởng Văn Quyết dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-0.

Một trận đấu thể hiện rõ chiều sâu đội hình lẫn đẳng cấp của Hà Nội. Khi Hai Long thăng hoa và Văn Quyết vẫn duy trì vai trò thủ lĩnh, đội bóng áo tím hoàn toàn đủ sức tạo nên cú bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về.

Sau 16 trận đã đấu, CLB Hà Nội chỉ còn kém Ninh Bình ở vị trí thứ 3 đúng 1 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.