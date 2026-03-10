Ông Trần Tiến Đại thay HLV Nguyễn Thành Công dẫn PVF-CAND?

PVF-CAND tiếp tục có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi đưa HLV Trần Tiến Đại về dẫn dắt đội bóng thay HLV Nguyễn Thành Công kể từ vòng 16 V.League 2025/26.

HLV Trần Tiến Đại sẽ dẫn dắt PVF-CAND từ vòng 16 V.League 2025/26.

Theo thông tin của Tri Thức – Znews, đội bóng ngành công an đã chấm dứt hợp đồng với HLV Nguyễn Thành Công sau 3 tháng gắn bó. Người được lựa chọn thay thế chiến lược gia xứ Nghệ là HLV Trần Tiến Đại, cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ban lãnh đạo PVF-CAND chưa hài lòng với kết quả thi đấu của đội bóng. Sau 4 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, đội chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua tới 3 trận. Thành tích này khiến PVF-CAND rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng V.League sau 15 vòng đấu với vỏn vẹn 11 điểm.

Dẫu vậy, dấu ấn mà HLV Nguyễn Thành Công để lại không hoàn toàn mờ nhạt. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, ông giúp PVF-CAND giành vé vào tứ kết sau khi vượt qua HAGL ở vòng 1/8 bằng loạt sút luân lưu.

Trong khi đó, HLV Trần Tiến Đại có mặt tại đại bản doanh của đội bóng để chuẩn bị bắt tay vào công việc mới. Nhà cầm quân sinh năm 1966 được kỳ vọng sẽ giúp PVF-CAND cải thiện tình hình khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng.

HLV Trần Tiến Đại từng có thời gian dài làm việc tại CAHN, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như Giám đốc kỹ thuật hay HLV trưởng. Dấu ấn lớn nhất của ông là góp phần vào chức vô địch V.League của đội bóng này ngay ở mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng.

Ông Trần Tiến Đại từng là cầu thủ của CA TP.HCM trước khi giải nghệ. Sau đó, ông trở thành một trong những nhà môi giới cầu thủ đầu tiên có tiếng tại Việt Nam, trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và quản lý thể thao.

Với tình thế hiện tại khi PVF-CAND đang đứng cuối bảng xếp hạng, việc đặt niềm tin vào HLV Trần Tiến Đại được xem là bước đi nhằm tạo ra cú hích mới cho đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.