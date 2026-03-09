Chuyện gì đang xảy ra với Đình Bắc

Sau ánh hào quang ở các giải trẻ, Nguyễn Đình Bắc đang đối mặt thực tế khắc nghiệt tại V.League 2025/26 khi hơn 1000 phút chưa ghi bàn.

Sau những màn bùng nổ ở các giải trẻ quốc tế, Đình Bắc từng khiến người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, theo thời gian, hình ảnh của tiền đạo trẻ này dần trở nên mờ nhạt.

Lý do đơn giản: ở V.League 2025/26, chân sút của CAHN chưa thể bùng nổ bằng những bàn thắng như nhiều người mong đợi. Hình ảnh của Đình Bắc vì thế khiến không ít người nhớ lại câu chuyện của Phan Thanh Bình năm nào.

1.005 phút chưa có bàn thắng

Không ít ý kiến từng cho rằng Đình Bắc xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sau những màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33, cùng với các thành tích trong màu áo CAHN. Tuy vậy, cần thừa nhận rằng đóng góp của cầu thủ này ở cấp CLB trong mùa giải 2024/25 thực tế khá hạn chế.

Màn tỏa sáng tại VCK U23 châu Á 2026 càng khiến nhiều người tin rằng Đình Bắc xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất, thay vì Hoàng Đức. Tuy nhiên, những người không lựa chọn tiền đạo này cho danh hiệu Quả bóng vàng lại khuyên rằng nên kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Năm 2026 được xem là cơ hội để Đình Bắc khẳng định mình. CAHN tham dự tới ba đấu trường gồm AFC Champions League, giải CLB Đông Nam Á và đặc biệt là V.League 2025/26. Đó là môi trường đủ lớn để một cầu thủ trẻ chứng minh đẳng cấp.

Thế nhưng sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc lại xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn với những câu chuyện bên lề như lễ vinh quy bái tổ, các buổi gặp gỡ người hâm mộ hay những clip quảng cáo. Những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ vì thế trở nên ít ỏi hơn.

Thực tế, HLV Mano Polking vẫn đều đặn trao cơ hội ra sân cho Đình Bắc. Ngay cả trận derby Hà Nội giữa CAHN và Hà Nội tối 8/3, cầu thủ sinh năm 2004 vẫn thi đấu trọn vẹn, kể cả thời gian bù giờ.

Tính đến thời điểm đó, Đình Bắc ra sân 13 trận, gồm 11 lần đá chính và 2 lần vào sân từ ghế dự bị, với tổng thời gian thi đấu 1.005 phút. Đây là con số khá ấn tượng và cho thấy niềm tin lớn của HLV Polking dành cho cầu thủ trẻ này.

Tuy vậy, Đình Bắc chưa tạo được sự khác biệt trong màu áo CLB như khi thi đấu cho các đội tuyển trẻ U22 và U23 Việt Nam.

Bài học của đàn anh

Cho đến lúc này, Đình Bắc vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại V.League 2025/26 cho CAHN. Một số người cho rằng điều này có thể được lý giải bởi vị trí thi đấu của anh. Ở CLB, Đình Bắc thường được sử dụng như một tiền vệ cánh, ít có cơ hội tiếp cận khung thành hơn so với khi đá tiền đạo tại các đội tuyển trẻ.

Lý giải này có phần hợp lý. Tuy nhiên, khi chơi ở vị trí tiền vệ, nhiệm vụ quan trọng nhất là kiến tạo. Ở khía cạnh đó, Đình Bắc cũng chưa để lại nhiều dấu ấn khi mới chỉ có một đường chuyền thành bàn, trong chiến thắng trước Hải Phòng ngày 13/9/2025.

Ở tuổi 22, một cầu thủ không còn được xem là quá trẻ tại V.League. Nhiều cầu thủ ở độ tuổi này đã trở thành trụ cột của đội bóng. Vì vậy, đây có thể xem là giai đoạn bắt đầu cho sự chín muồi trong sự nghiệp của một cầu thủ.

Tất nhiên, tương lai phía trước của Đình Bắc vẫn còn rất dài. Anh hoàn toàn có thể bùng nổ vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy vậy, nhìn lại quá khứ, câu chuyện của Phan Thanh Bình vẫn là một tấm gương đáng để suy ngẫm.

Thanh Bình từng bốn lần dự SEA Games trong màu áo U23 Việt Nam. Khi ấy, anh được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá nước nhà và được kỳ vọng trở thành tương lai của đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng sau đó, sự nghiệp của tiền đạo này không phát triển như kỳ vọng. Hình ảnh “mãi mãi tuổi 23” của Thanh Bình trở thành một câu chuyện tiếc nuối.

Từ bài học đó, Đình Bắc cần nỗ lực nhiều hơn để cải thiện chuyên môn, đặc biệt tại môi trường có tính cạnh tranh cao như V.League. Nếu không thể nâng tầm hình ảnh của mình, sẽ rất khó để HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin và trao cơ hội tại đội tuyển Việt Nam, ngay cả khi anh đã mãn án treo giò từ AFC.