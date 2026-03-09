Đình Bắc và nghịch lý sau danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á

Sau khi tỏa sáng tại SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở V.League khi chưa ghi bàn sau hơn 1.000 phút thi đấu.

Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, nhưng nhạt nhòa ở V.Leagu.

Nguyễn Đình Bắc từng được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua. Phong độ nổi bật ở cấp độ đội tuyển trẻ giúp tiền đạo này nhận được nhiều kỳ vọng khi trở lại sân chơi V.League. Tuy nhiên, thực tế ở giải đấu trong nước lúc này lại đang mang đến cho anh một thử thách khác.

Theo thống kê, Đình Bắc trải qua 13 trận liên tiếp với hơn 1.004 phút thi đấu tại V.League trong màu áo CAHN nhưng vẫn chưa ghi bàn. Với một cầu thủ chơi trên hàng công, con số đó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ.

Chuỗi trận “tịt ngòi” này tạo ra một nghịch lý nếu nhìn vào những gì Đình Bắc từng thể hiện trước đó.

Tại SEA Games 2025, tiền đạo sinh năm 2004 là một trong những gương mặt chơi nổi bật của U23 Việt Nam. Tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng sự tự tin trong các tình huống dứt điểm giúp anh thường xuyên trở thành mũi nhọn đáng chú ý trên hàng công.

Phong độ đó tiếp tục được duy trì ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét khi giành danh hiệu Vua phá lưới, qua đó khẳng định vị trí của mình trong lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Chính vì vậy, việc anh chưa thể ghi bàn tại V.League sau hơn 1.000 phút thi đấu khiến nhiều người bất ngờ.

Đình Bắc chưa có bàn thắng nào tại V.League mùa này.

Dù vậy, khoảng cách giữa bóng đá trẻ và sân chơi chuyên nghiệp luôn tồn tại. V.League có cường độ thi đấu cao hơn, các đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và những tiền đạo trẻ thường phải đối mặt với áp lực lớn hơn.

Ở môi trường đó, không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể duy trì ngay lập tức phong độ ghi bàn như khi thi đấu ở cấp độ U23.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, tâm lý cũng là một phần quan trọng. Khi chuỗi trận không ghi bàn kéo dài, áp lực dành cho tiền đạo thường tăng lên. Những cơ hội tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở nên khó khăn hơn khi cầu thủ thiếu sự tự tin.

Dù vậy, nếu nhìn rộng hơn, Đình Bắc vẫn là một cầu thủ có nhiều tiềm năng phát triển. Khả năng di chuyển rộng, tinh thần thi đấu năng nổ và sự quyết tâm trong các pha tranh chấp vẫn là những điểm mạnh của tiền đạo này.

Trong bóng đá, những giai đoạn khô hạn bàn thắng không phải điều hiếm gặp, ngay cả với những tiền đạo hàng đầu. Chỉ cần một bàn thắng, cảm giác ghi bàn có thể trở lại rất nhanh.

Với Nguyễn Đình Bắc, thử thách hiện tại có thể xem là một phần của quá trình trưởng thành. Từ một cầu thủ trẻ tỏa sáng ở các giải đấu quốc tế, anh đang học cách thích nghi với áp lực và đòi hỏi khắt khe hơn của bóng đá chuyên nghiệp.

V.League vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước. Và với một tiền đạo từng ghi dấu ấn ở SEA Games và U23 châu Á, việc tìm lại bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.