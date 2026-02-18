Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

VAR từ chối Đình Bắc, CAHN bị loại khỏi cúp châu Á

  • Thứ tư, 18/2/2026 21:16 (GMT+7)
  • 21:16 18/2/2026

Tối 18/2, CAHN thua Tampines Rovers với tỷ số 1-3 và dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two.

Bước vào trận lượt về trên đất Singapore với án xử thua 0-3 từ AFC vì đăng ký cầu thủ không hợp lệ ở lượt đi, thầy trò HLV Mano Polking chịu áp lực khổng lồ. CAHN không chỉ cần chiến thắng, mà phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn mới có cơ hội lật ngược tình thế.

CAHN nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng vượt trội, song sự chủ động ấy không đi kèm hiệu quả. Những pha phối hợp cố định thiếu sắc bén, cú sút nhẹ của Leo Artur hay tình huống dứt điểm cận thành chệch cột của Hugo Gomez đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, hàng thủ đôi lúc mất tập trung suýt khiến đội khách trả giá từ rất sớm.

Phút 36, bước ngoặt trận đấu xuất hiện. Từ một pha lên bóng khá hay, Hide Higashikawa bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Tampines Rovers. Bàn thua đẩy CAHN vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào chỉ trong ít phút. Phút 54, Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Đến phút 59, Đình Bắc đưa được bóng vào lưới sau đường chọc khe của Quang Hải. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định đồng đội phạm lỗi trước đó. Bàn thắng không được công nhận.

CAHN anh 1

Đình Bắc ghi bàn nhưng không được công nhận. Ảnh: CAHN FC.

Chưa kịp ổn định tinh thần, CAHN nhận thêm đòn hồi mã thương. Phút 60, Tampines phối hợp nhanh, đưa bóng đến chân Higashikawa. Cầu thủ này tung cú sút quyết đoán khiến thủ thành Nguyễn Filip không thể cản phá.

Trong thế không còn gì để mất, CAHN dồn lên ép sân nhằm tìm bàn danh dự. Nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Alan tự kiếm phạt đền và sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, Tampines lập tức thiết lập thế dẫn 2 bàn nhờ công của Buhagiar ở phút 79. Thời gian còn lại là không đủ để CAHN lật ngược thế cờ. Thậm chí đội chủ nhà suýt có thêm bàn thắng thứ 4, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thất bại 1-3, chung cuộc 1-6, khép lại hành trình nhiều tiếc nuối của CAHN. Từ lợi thế dẫn 4-0 trên sân nhà đến án xử thua vì sai sót hành chính, rồi trận lượt về đầy biến cố, đại diện Việt Nam rời cúp châu Á trong nỗi tiếc nuối cực lớn.

Cú sốc AFC và bài toán sinh tử của CAHN

Từ chỗ thắng 4-0 trên sân, CLB Công An Hà Nội (CAHN) bước vào trận lượt về ngày 18/2 với nhiệm vụ phải lội ngược dòng sau phán quyết của AFC.

47:2803 hôm qua

CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi CAHN bị xử thua

Án phạt do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giáng lên CAHN ở trận đấu với Tampines Rovers tạo tranh luận trên mạng xã hội.

15:45 17/2/2026

AFC xử CAHN thua 0-3, phạt tiền vì sai tư cách cầu thủ

Sai sót về tư cách thi đấu khiến CAHN bị AFC xử thua 0-3 trước Tampines Rovers, kèm án phạt tài chính và cắt 50% phí tham dự giải.

12:47 17/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

CAHN Nguyễn Quang Hải CAHN

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Đọc tiếp

MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

MU vẫn có dáng dấp của Amorim

1 giờ trước 08:40 20/2/2026

0

Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

1 giờ trước 08:39 20/2/2026

0

MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

1 giờ trước 08:38 20/2/2026

0

Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý