Cú sốc AFC và bài toán sinh tử của CAHN

Từ chỗ thắng 4-0 trên sân, CLB Công An Hà Nội (CAHN) bước vào trận lượt về ngày 18/2 với nhiệm vụ phải lội ngược dòng sau phán quyết của AFC.

CAHN phải lội ngược dòng sau phán quyết của AFC. Ảnh: CAHN FC.

Trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two giữa Tampines Rovers và CAHN diễn ra tối 18/2 tại Jalan Besar không còn là cuộc so tài bình thường. Nó là hệ quả của sai sót hành chính, và cũng là bài kiểm tra bản lĩnh thật sự của đại diện Việt Nam ở sân chơi châu lục.

CAHN từng thắng 4-0 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Một thế trận áp đảo, hiệu quả trong khâu dứt điểm và gần như không để đối thủ có cơ hội phản kháng. Nhưng AFC xác định đội bóng Việt Nam sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Kết quả bị hủy. Tampines được xử thắng 3-0.

Chỉ trong vài ngày, cục diện đảo chiều hoàn toàn.

Bài toán ba bàn và áp lực tâm lý

Từ vị thế nắm lợi thế lớn, CAHN giờ phải ghi ít nhất ba bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng. Bốn bàn mới đủ để đi tiếp mà không cần chờ may mắn. Đó là nhiệm vụ không dễ, nhất là khi đá trên mặt sân nhân tạo ở Jalan Besar, nơi Tampines quen thuộc từng nhịp bóng.

Sai sót xuất phát từ việc Stefan Mauk và tiền đạo China lẽ ra phải chấp hành án treo giò một trận sau khi nhận đủ ba thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó có thẻ ở trận gặp Tai Po. Cả hai vẫn đá chính ở lượt đi, thậm chí China còn ghi bàn.

HLV Alexandre Polking thừa nhận CLB phải chịu trách nhiệm. AFC cũng nhấn mạnh nghĩa vụ theo dõi án treo giò thuộc về đội bóng. Không có ngoại lệ. Ngoài việc bị xử thua 0-3, CAHN còn bị phạt 2.000 USD và bị cắt 50% khoản phí tham dự giải trị giá 80.000 USD .

Từ 4-0 thành 0-3: CAHN đối diện thử thách lớn nhất mùa giải. Ảnh: CAHN FC.

Song, tiền bạc không phải điều đáng lo nhất. Vấn đề là tâm lý. Cầu thủ đã thắng trên sân, rồi bị tước kết quả ngoài sân. Sự hụt hẫng là có thật. Và trong bóng đá, tâm trạng dễ ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

CAHN buộc phải dâng cao ngay từ đầu. Họ không thể chờ đợi. Tuy nhiên, pressing vội vàng dễ mở ra khoảng trống phía sau. Tampines chỉ cần một bàn phản công là đủ để đẩy đại diện Việt Nam vào thế gần như không còn cửa lật ngược.

AFC xác nhận Mauk và China được tính là đã chấp hành xong án treo giò và đủ điều kiện thi đấu ở lượt về. Điều đó giúp CAHN có thêm phương án nhân sự. Nhưng vấn đề không nằm ở con người, mà ở cách họ kiểm soát nhịp độ và cảm xúc.

Thử thách của sự chuyên nghiệp

Đây không phải lần đầu một CLB Đông Nam Á rơi vào tình huống tương tự. Mùa trước, Lion City Sailors từng được xử thắng sau khi đối thủ sử dụng cầu thủ chưa đủ điều kiện. Những câu chuyện như vậy cho thấy khát vọng vươn tầm châu lục của khu vực đôi khi vẫn va vào những lỗi cơ bản trong quản trị.

CAHN là đội bóng có tham vọng. Họ đầu tư lớn, sở hữu lực lượng chất lượng và đặt mục tiêu tiến sâu. Nhưng sân chơi châu lục đòi hỏi chuẩn mực cao hơn. Không chỉ là chuyên môn, mà còn là quy trình. Một thẻ vàng không được cập nhật có thể xóa sạch công sức của 90 phút.

CAHN gánh áp lực ba bàn ở đất khách. Ảnh: CAHN FC.

Trận đấu tối 18/2 vì thế không chỉ là cuộc chiến về tỷ số. Nó còn là cơ hội để CAHN chứng minh họ đủ bản lĩnh để vượt qua khủng hoảng. Nếu ghi bàn sớm, họ sẽ thắp lại niềm tin. Nếu để đối thủ dẫn trước, áp lực sẽ tăng gấp bội.

Tampines chắc chắn không vội vàng. Họ có lợi thế ba bàn và được chơi trên sân nhà. Đội bóng Singapore có thể lùi sâu, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở những khoảnh khắc chuyển trạng thái.

CAHN phải chơi nhanh nhưng không được nóng vội. Họ cần sự cân bằng giữa tấn công và kiểm soát rủi ro. Quan trọng hơn, họ cần giữ được cái đầu lạnh, điều đã thiếu ở khâu quản lý trước đó.

Ở cấp độ châu lục, một sai sót nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lớn. CAHN trải qua cú sốc. Giờ là lúc họ trả lời bằng bóng đá.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Singapore, mọi tranh luận về giấy tờ sẽ khép lại. Chỉ còn 90 phút để định đoạt. Và đó là 90 phút để CAHN chứng minh rằng họ không gục ngã vì sai lầm của chính mình.