CAHN có thể mất chiến thắng 4-0 trước Tampines

Thất bại 0-4 trước Công An Hà Nội có thể chưa phải dấu chấm hết với Tampines Rovers khi AFC đang xem xét khả năng đại diện Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Stefan Mauk (áo đỏ) trong trận gặp Tampines Rovers.

BG Tampines Rovers tưởng như cạn hy vọng tại vòng 1/8 AFC Champions League Two sau trận thua đậm 0-4 trước Công An Hà Nội (CAHN) ở lượt đi. Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đội bóng Việt Nam vi phạm điều lệ giải.

Theo dữ liệu chính thức từ AFC, tiền vệ người Australia, Stefan Mauk và tiền đạo Brazil China đều nhận thẻ vàng thứ ba tại vòng bảng, ở trận thua 0-1 trước Tai Po (Hong Kong). Dù kết quả đó không ảnh hưởng đến suất đi tiếp của CAHN, số thẻ phạt vẫn được tính lũy kế.

Điều 59.1.1 trong quy định của AFC Champions League Two nêu rõ: cầu thủ nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp trong cùng giải đấu. Như vậy, cả Mauk và China lẽ ra phải vắng mặt ở lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines hôm 12/2.

Tuy nhiên, cả hai vẫn đá chính. China thậm chí ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37, góp phần vào chiến thắng đậm của CAHN.

Nếu AFC xác định đây là hành vi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu có thể bị hủy và xử thua 0-3 cho CAHN theo thông lệ kỷ luật của bóng đá châu lục. Quyết định dự kiến được công bố đầu tuần tới, trước trận lượt về diễn ra tại sân Jalan Besar (Singapore).

Theo ESPN, Tampines hiện chưa gửi đơn khiếu nại chính thức nhưng đã được thông báo rằng AFC đang xem xét vụ việc. Các bên liên quan, gồm Tampines, CAHN và AFC, chưa đưa ra tuyên bố công khai.

Đáng chú ý, mùa trước Lion City Sailors của Singapore từng được xử thắng 3-0 trước Sanfrecce Hiroshima vì đối thủ sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Nếu kịch bản tương tự lặp lại, Tampines có thể được “cứu” dù đã thua đậm trên sân.