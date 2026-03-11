Real Madrid mất 7 ngôi sao ở đại chiến Man City

Real Madrid đối mặt với bài toán lực lượng trước cuộc đối đầu quan trọng với Man City tại vòng knock-out Champions League rạng sáng 12/3.

Vắng Kylian Mbappe là tổn thất lớn của Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Real Madrid, hai cái tên vắng mặt đáng chú ý gồm Jude Bellingham và Kylian Mbappe. Bộ đôi này đều không tham gia buổi tập của đội vào sáng 10/3 tại Valdebebas.

Mbappe đang điều trị chấn thương đầu gối và đã phải bỏ lỡ ba trận gần nhất của Real Madrid. Trong khi đó, Bellingham đang gặp vấn đề về gân kheo và được đánh giá khó có thể ra sân ở cả hai lượt trận gặp Manchester City. Theo tiết lộ, tiền vệ người Anh nhiều khả năng chỉ trở lại trong trận derby Madrid gặp Atletico vào ngày 22/3.

Ngoài Mbappe và Bellingham, Real Madrid còn mất thêm nhiều trụ cột khác vì chấn thương. Rodrygo Goes vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026. Hàng thủ của đội bóng cũng bị ảnh hưởng khi David Alaba, Eder Militao và Alvaro Carreras đều không thể góp mặt. Bên cạnh đó, tiền vệ Dani Ceballos cũng nằm trong danh sách chấn thương.

Trước tình hình lực lượng sứt mẻ, HLV Alvaro Arbeloa vẫn khẳng định Real Madrid không hề xem mình là đội cửa dưới trước Man City. Cựu hậu vệ này nhấn mạnh rằng đội bóng Hoàng gia luôn bước vào mọi trận đấu với mục tiêu chiến thắng, bất kể hoàn cảnh.

Tiền vệ Federico Valverde cũng chia sẻ rằng sự vắng mặt của Mbappe là tổn thất lớn. Tuy nhiên, toàn đội phải tập trung vào những cầu thủ có thể ra sân. Anh cho rằng Real Madrid cần đạt phong độ hoàn hảo cả về thể lực lẫn tinh thần nếu muốn vượt qua Man City trong hai lượt trận.

