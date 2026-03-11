Ác mộng chấn thương lại đeo bám Davies

Hậu vệ Alphonso Davies bật khóc sau khi dính chấn thương trong trận thắng 6-1 của Bayern Munich trước Atalanta thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

Davies bật khóc khi dính chấn thương.

Phút 70 trên đất Italy, khi Bayern đang dẫn trước Atalanta 6-0, Davies bất ngờ ngã xuống sân sau một pha xử lý bóng mà không có va chạm với đối phương. Hậu vệ người Canada tỏ ra đau đớn, ngồi sụp xuống sân và dùng áo che kín khuôn mặt.

Các cầu thủ Bayern nhanh chóng đứng vây quanh Davies để che chắn, trong khi đội ngũ y tế dìu anh ra khỏi sân. Khi tiến gần khu vực kỹ thuật, Davies vẫn dùng tay che mắt, cho thấy tâm trạng lo lắng về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Ở mùa giải năm nay, Davies vắng mặt 26 trận của Bayern vì nhiều chấn thương khác nhau. Tháng 3/2025, hậu vệ này từng bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối phải và phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng.

HLV Vincent Kompany của Bayern cho biết ông hy vọng tình hình của Davies không quá nghiêm trọng. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Bỉ thừa nhận sự vắng mặt của hậu vệ cánh này sẽ gây khó khăn, nhưng ông vẫn tin tưởng vào chiều sâu đội hình của Bayern.

Chấn thương của Davies cũng khiến người hâm mộ bóng đá Canada lo lắng, bởi anh là trụ cột của đội tuyển quốc gia trong bối cảnh World Cup 2026 sắp diễn ra. Nhiều cổ động viên lo ngại hậu vệ chủ chốt này có thể vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ngay trên sân nhà.

