Osimhen khóc

Rạng sáng 11/3, Victor Osimhen bật khóc ởtrước giờ bóng lăn trận gặp Liverpool thuộc vòng 1/8 Champions League khi người hâm mộ Galatasaray dành cho anh màn tri ân xúc động.

Hình ảnh khiến Osimhen không kìm được nước mắt.

Trước giờ khai màn trên sân Rams Park, các CĐV Galatasaray căng tấm tifo khổng lồ với chân dung Osimhen bên cạnh người mẹ quá cố, kèm thông điệp: "Chúng ta là gia đình và gia đình là tất cả". Hình ảnh ấy khiến chân sút người Nigeria nghẹn ngào khi bước ra sân làm thủ tục trước trận.

Osimhen đứng cạnh các đồng đội với đôi mắt đỏ hoe. Tiền vệ Lucas Torreira phải tiến lại an ủi trước khi anh bắt tay các cầu thủ Liverpool. Khoảnh khắc cảm xúc ấy càng khiến bầu không khí tại Rams Park trở nên đặc biệt.

Sau đó, Galatasaray giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool nhờ pha lập công duy nhất của Mario Lemina, tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về trên sân Anfield.

Câu chuyện phía sau giọt nước mắt của Osimhen là hành trình vượt nghèo khắc nghiệt. Tiền đạo 27 tuổi từng kể về cú sốc mất mẹ khi còn rất nhỏ: "Anh trai gọi từ quê báo rằng mẹ ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn với gia đình tôi".

Lớn lên tại khu ổ chuột Olusosun cạnh bãi rác khổng lồ ở Lagos, Nigeria, Osimhen cùng 6 anh chị em sống chen chúc trong căn phòng chật hẹp. Vì gia cảnh nghèo khó, Osimhen từng phải tìm giày đá bóng trong bãi rác, bán nước tại các ngã tư và làm nhiều việc nguy hiểm để phụ giúp gia đình.

Anh kể lại ký ức đau lòng khi chủ nhà cắt điện vì không trả nổi tiền thuê: "Chúng tôi ngồi trong căn phòng tối om, 7 người một chỗ. Tôi ra ngoài, ngồi cạnh con mương và bật khóc, tự hỏi rằng vì sao một đứa trẻ phải sống cuộc đời như vậy".

Từ những ngày ngủ nhờ trong nhà thờ, chàng trai nghèo Lagos vươn lên trở thành ngôi sao bóng đá. Và tại Rams Park, sự tri ân của các CĐV Galatasaray chạm tới ký ức sâu thẳm nhất trong trái tim Osimhen.

