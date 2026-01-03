Bayern từ chối Osimhen

Victor Osimhen được liên hệ để chuyển đến Bayern Munich nhưng bị ban lãnh đạo CLB nước Đức từ chối.

Hiện tại, Osimhen đang tập trung cùng đội tuyển Nigeria tại Africa Cup of Nations 2025.

Theo nguồn tin từ TZ München, cầu thủ 27 tuổi rất hào hứng với ý tưởng gia nhập đội bóng xứ Bavaria, nơi anh coi là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Osimhen từng có mối liên hệ với Bayern từ năm 2023, khi đó anh nằm trong danh sách mua sắm của đội bóng Đức để bổ sung cho vị trí tiền đạo.

Tuy nhiên, sau khi Bayern chiêu mộ Harry Kane, CLB nước Đức không còn hứng thú với Osimhen. Giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl, cho rằng câu lạc bộ hiện không có nhu cầu chiêu mộ một tiền đạo ngôi sao mới, đặc biệt khi Kane vẫn là trụ cột chính.

Bayern cũng đang chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Anh. Chỉ trong trường hợp Kane rời đi vào mùa hè, Bayern mới cân nhắc tìm kiếm sự bổ sung ở vị trí trung phong. Do đó, khả năng Osimhen khoác áo Bayern trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 gần như bằng không.

Một lý do khác khiến Bayern không mua Osimhen là chi phí đắt đỏ. Hè năm ngoái, Osimhen chuyển đến Galatasaray từ Napoli theo hợp đồng mua đứt với giá 75 triệu euro. Hợp đồng của anh với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ còn thời hạn kéo dài đến năm 2029, và Galatasaray sẽ không bán cầu thủ với giá thấp hơn 75-80 triệu euro.

Osimhen lập siêu phẩm đánh đầu Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.